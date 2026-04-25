Schock in der Arena: Leiche in Bundesliga-Stadion gefunden

Schock in der Arena auf Schalke: Eine Reinigungskraft entdeckt einen leblosen Mann in einer Toilette. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Wie jeden Donnerstag betrat eine Reinigungskraft die Arena auf Schalke und begann mit ihrer Arbeit. Als sie eine Herrentoilette reinigen wollte, machte sie die erschütternde Entdeckung: Ein Mann lag leblos am Boden. Notarzt und Polizei wurden sofort verständigt, doch der Mann war bereits seit mehreren Stunden tot, wie die deutsche Bild berichtet.

Ermittlungen vor Ort

Die Polizei sperrte den Bereich ab, Kripo-Beamte übernahmen die Untersuchungen direkt am Fundort. Schnell stand fest, dass es sich nicht um ein Verbrechen handelt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 65-jährige Rentner aus Gelsenkirchen auf der Toilette einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitt und daraufhin bewusstlos wurde.

Stundenlang unentdeckt

Nach bisherigen Erkenntnissen verstarb der Mann kurz darauf. Besonders tragisch: Er lag offenbar mehrere Stunden, sogar über Nacht, unentdeckt im Waschraum.

Reaktion des Vereins

Ein Sprecher erklärte: „Der FC Schalke 04 reagierte am Donnerstag mit großer Bestürzung auf die Nachricht, dass eine verstorbene Person in einem Waschraum der VELTINS-Arena aufgefunden wurde. Den Hinterbliebenen drückt Schalke 04 sein tiefes Mitgefühl aus.“

Fragen weiterhin offen

Befragungen ergaben, dass der Mann am Mittwochnachmittag an einer Veranstaltung in der Arena teilgenommen hatte. Unklar bleibt, warum niemand bemerkte, dass er nicht zurückkehrte oder das Stadion verließ. Der Verein teilte mit, dass die Ermittlungen weiter andauern und man die Behörden bei der Aufklärung unterstützt.