Trauriger Abschied: Salah absolviert letztes Spiel für Liverpool

Mohammed Salah hat scheinbar sein letztes Spiel im Trikot des FC Liverpool absolviert. Der Reds-Rekordspieler musste gegen Crystal Palace verletzt ausgewechselt werden.

Beim Premier-League-Hit zwischen dem FC Liverpool und Crystal Palace verstummte die Anfield Road in der 57. Minute trotz 2:0-Führung. Grund dafür ist, dass Fan-Liebling Mohammed Salah verletzt zu Boden ging.

Der Ägypter hat nach den Unstimmigkeiten mit Coach Arne Slot bereits vor mehreren Wochen bekanntgegeben, dass er den Verein mit Saisonende verlassen wird. Vier Spieltage vor Schluss kämpfen die "Reds" noch um ein Ticket für die Champions League, dabei müssen sie nun wohl auf den 33-Jährigen verzichten.

Der Blick des Fan-Lieblings, als er ausgewechselt wurde und vom Platz ging, sagte alles. Auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) kamen direkt unzählige Postings, die zeigen, was der Ägypter beim FC Liverpool, mit dem er zwei Meistertitel holte, bewegt hat.

Viele Rekorde aufgestellt

Neun Jahre trug Salah das Trikot des FC Liverpool. Er absolvierte insgesamt 440 Spiele, erzielte dabei 257 Tore und steuerte 122 Assists bei. In der ewigen Schützenliste des Vereins liegt er damit hinter Ian Rush (346) und Roger Hunt (285) auf Rang drei. Neben den meisten Premier-League-Assists für Liverpool und dem schnellsten Tor in einem Europacup-Spiel stellte der 33-Jährige noch viele weitere Vereins-Rekorde auf.

Bleibt Salah auf der Insel?

Wie es für Salah nach der Saison weitergeht, ist noch unklar. Immer wieder wurde er mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Doch nun ist ein neuer Interessent aufgetaucht. Möglicherweise bleibt der Ägypter doch in Großbritannien, wo er seine größten Erfolge gefeiert hat.

Denn Stig-Inge Bjorneby, Berater bei den Glasgow Rangers, hat öffentlich klargestellt, dass er versuchen wird, Salah nach Schottland zu locken. Der Traditionsverein aus Glasgow hat bereits gute Erfahrungen mit Liverpool-Legenden gemacht. Steven Gerrard schaffte in Schottland seinen Durchbruch als Trainer, nun könnte Salah diesem Pfad folgen und nach Liverpool in Glasgow seine Zelte aufschlagen.