Verhandlungen beendet: Doch keine PSG-Verlängerung für Dembele

Im letzten Jahr holte Ousmane Dembele noch den Ballon d'Or, nun könnte sich seine Zeit bei PSG schon dem Ende zuwenden. Denn die Vertragsverhandlungen zwischen den beiden sollen, zumindest vorerst, beendet sein.

Noch bis 2028 hat der Franzose Vertrag in seiner Heimat, Gespräche bezüglich einer vorzeitigen verlängerung sollen bereits fortgeschritten gewesen sein. Nun der Schock: Wie die "L'Equipe" berichtet, haben die Pariser die Gespräche für beendet erklärt.

Die Verhandlungen mit Senny Mayulu (19) und Bradley Barcola (23) sollen nun Vorrang haben, der PSG-Superstar und Topverdiener muss sich hinten anstellen.

Topverdiener verlangt Gehaltserhöhung

Dembele wollte dem Vernehmen nach noch mehr Gehalt, obwohl er seine Mitspieler bereits in den Schatten stellt. Im Dezember lehnte der 28-Jährige ein Angebot ab, nun ist Schluss. Am Ende der Saison werden die Gespräche frühestens wieder aufgenommen, heißt es.

Das Gehaltsgefüge des Vereins soll gesund gehalten werden, ein Ungleichgewicht darf nicht eintreten. Nur: Können sich Dembele und PSG nicht einigen, könnte auch ein Verkauf ins Haus stehen. Möchte der amtierende Champions-League-Sieger noch Geld einstreifen, wäre zwei Jahre vor Vertragsende der ideale Zeitpunkt.

Königsklassen-Kracher wartet

In der aktuellen Saison brachte es der Stürmer, der 2023 an die Seine wechselte, nur auf knapp über die Hälfte der möglichen Ligue-1-Einsätze. Wie so oft standen dem Wirbelwind Verletzungen im Weg.Der Fokus wird vorerst aber ohnehin am Dienstag bei Liverpool (21 Uhr/live Sky & OE24-Liveticker) liegen. Dembele möchte seinem Team, erneut ins Halbfinale der Königsklasse einzuziehen - und womöglich weitere Argumente für einen neuen Vertrag liefern.