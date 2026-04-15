15.000 Euro: Neuer Pensions-Bonus kommt

Länger arbeiten soll sich für Menschen im Pensionsalter ab 2027 mehr auszahlen.

Arbeiten im Alter soll attraktiver werden. Das ist auch im Regierungsprogramm mit einer "Flat-Tax" (25 Prozent für Zuverdienste) ab dem Pensionsalter festgeschrieben. Am Ende einigte man sich aber auf eine andere Variante, die heute im Ministerrat präsentiert werden soll.

Konkret plant die Regierung jetzt einen Steuerfreibetrag von bis zu 15.000 Euro im Jahr. Im Monat sind das umgerechnet 1.250 Euro, die nicht versteuert werden müssen. Dabei ist es egal, ob die Pension bereits bezogen oder der Antritt aufgeschoben wird. Die Maßnahme soll noch vor dem Sommer im Nationalrat beschlossen werden und ab 2027 gelten.

Außerdem, das wurde auch bereits im Dezember angekündigt, sollen für alle Erwerbstätigen im Regelpensionsalter die Dienstnehmerbeträge zur Pensionsversicherung gestrichen werden. Das soll dann auch für Selbstständige gelten.