Kunasek auf Wirtschaftsmission in Shanghai

Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek und eine große Delegation sind aktuell in China, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Forschung zu stärken.

Am Samstag stehen für die steirische Abordnung weitere Termine in der Millionenmetropole Shanghai an, nachdem die Reise bereits am Donnerstag offiziell gestartet war. Angeführt von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und seiner Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP), will die rund 20-köpfige Delegation aus Politik und Wirtschaft den Handel mit China ankurbeln. Im ersten Halbjahr 2025 waren die steirischen Exporte nach China um fast die Hälfte auf rund 450 Millionen Euro eingebrochen, berichtet "ORF Steiermark".

In Shanghai unterzeichnete Kunasek bereits am Donnerstag ein wichtiges Partnerschaftsabkommen mit Bürgermeister Gong Zheng. Ziel sei es, den Austausch in Bereichen wie Gesundheit, Sport, Tourismus und Wirtschaft zu vertiefen, berichtet Kunasek via Facebook-Posting. Am Freitag standen zudem Gespräche mit Xiao Guiyu von der Politischen Konsultativkonferenz (Anm. Politisches Beratungsgremium) sowie ein Besuch bei der Firma "Agibot" auf dem Plan. "Es ist eines der weltweit führenden Unternehmen, das künstliche Intelligenz und Robotik vereint", so der steirische Landeshauptmann. Das Unternehmen unterstütze "steirische Unternehmen bei Automatisierung, Effizienz und neuen digitalen Geschäftsmodellen".

Die Reise dient vor allem dazu, bestehende Gesprächskanäle in "geopolitisch spannenden Zeiten" zu nutzen. Manuela Khom betonte, dass die Abkommen den steirischen Unternehmen das Fußfassen in den chinesischen Provinzen erleichtern sollen. "Die Unterschrift soll dazu führen, ein klares Bekenntnis dafür zu sein, dass wir auch in Zukunft gut zusammen arbeiten wollen", so die Landeshauptmann-Stellvertreterin gegenüber "ORF Steiermark". China ist derzeit der drittwichtigste Handelspartner der Steiermark und bleibt trotz der jüngsten Rückgänge ein zentraler Hoffnungsmarkt für die heimische Wirtschaft.

Landeshauptmann Mario Kunasek sieht in der Erneuerung der seit 2017 bestehenden Partnerschaft mit Shanghai eine große Chance für das Bundesland. "Wir tun alles um die Steiermark voranzubringen und damit auch Österreich", erklärte Kunasek.