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© GettyImages Sasipa Muennuch

Todes-Drama

Gleitschirm-Pilot stürzt 50 Meter tief in den Tod

17.04.26, 22:49
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Ein in der Nähe befindlicher Zeuge habe umgehend einen Notruf abgesetzt.

Wien. In Vorarlberg ist es am Freitag zu einem tödlichen Gleitschirmunfall gekommen. Ein deutscher Gleitschirmpilot war im Bereich von Fontanella (Bezirk Bludenz) beim rund 2.100 Meter hohen Gipfel des "Hochlicht" verunglückt. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur mehr den Tod des Piloten feststellen, so die Polizei am Freitagabend.

Der Pilot kam laut Behördenangaben beim Gipfel in einen Abwindbereich und verlor an Höhe. Beim Versuch, wieder Höhe zu gewinnen, kam es im Nahbereich des Gipfelrückens zu starken Turbulenzen, wodurch der Gleitschirm einklappte und der Pilot spiralförmig rasch an Höhe verlor. Danach stürzte der Pilot aus einer Höhe von etwa 30 bis 50 Metern in felsiges Gelände ab. Ein in der Nähe befindlicher Zeuge habe umgehend einen Notruf abgesetzt, so die Polizei.

Der herbeigerufene Notarzt konnte für den Verunglückten jedoch nichts mehr tun. Der Leichnam wurde in weiterer Folge durch einen Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal gebracht.

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