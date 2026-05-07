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Psycho-Patient lauerte Frauen bei Garage auf und verprügelte sie
© GettyImages DjelicS Symbolfoto

Duo schwer verletzt

Psycho-Patient lauerte Frauen bei Garage auf und verprügelte sie

07.05.26, 11:48
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Der 54-jährige Angreifer wurde nach seiner Festnahme in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert.

Vorarlberg. Ein 54-jähriger Mann hat in Bregenz zwei ihm unbekannte Frauen attackiert und schwer verletzt. Die beiden Vorfälle in einer Tiefgarage bzw. in deren Nahbereich ereigneten sich bereits Dienstag früh, wie die Vorarlberger Polizei in einer Aussendung am Donnerstag mitteilte. Die beiden Frauen wurden in ein Spital eingeliefert. Der Verdächtige sei über Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert worden, hieß es.

Ermittlungen laufen

Der Mann ging am Dienstagmorgen ohne ersichtlichen Grund in einer Tiefgarage auf eine Frau los. Diese konnte die Attacke abwehren und zu Anrainern flüchten. Kurz darauf habe der Mann im Nahbereich eine weitere Frau angegriffen, zu Boden gebracht und auf diese eingeschlagen. Passanten griffen ein und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Beide Frauen hätten schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Taten seien noch nicht abgeschlossen, so die Polizei.

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