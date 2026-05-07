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Neuer XXXLutz in Mistelbach: Aus der Kika-Ruine zum Top-Möbelhaus
© XXXLutz

Groß-Eröffnungsfest

Neuer XXXLutz in Mistelbach: Aus der Kika-Ruine zum Top-Möbelhaus

07.05.26, 11:46
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Das Weinviertel bekommt ein riesiges neues Möbelhaus – und die Eröffnung wird zum echten Volksfest! Von Mittwoch bis Freitag, 7. bis 9. Mai, feiert XXXLutz Mistelbach seine Eröffnung mit einem dreitägigen Fest im Zayapark an der Ernstbrunner Straße. Samt Gratis-Frühstück.

Dort, wo jahrelang ein leerstehendes Kika-Gebäude vor sich hindämmerte, erstrahlt jetzt ein modernes Einrichtungshaus auf 8.300 Quadratmetern Verkaufsfläche – verteilt auf zwei Etagen. Über vier Millionen Euro hat XXXLutz in den Totalumbau gesteckt, der gerade einmal sieben Monate gedauert hat. Neue Fassade, moderne LED-Beleuchtung, effiziente Lüftung – das Gebäude wurde von Grund auf erneuert. Das absolute Highlight ist die neue Dachterrasse, auf der XXXLutz gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt: Hier befinden sich sowohl die komplette Gartenmöbelausstellung als auch das XXXL Restaurant – mit weitem Blick ins Weinviertel. Unternehmenssprecher Thomas Saliger schwärmt: "Unsere Kunden erwartet ein modernes Einkaufserlebnis, eine breite Produktpalette und kompetente Beratung."

TV-Köchin Silvia Schneider hat die Küche schon eingeweiht

Das neue XXXL Restaurant kocht unter dem Motto "Aus Österreich schmeckt's am besten" und hat von Montag bis Samstag täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Schnitzel, Grillteller, Schweinefiletpfandl, Kaiserschmarrn und Palatschinken – aber auch Burger, Pasta, Fisch und Kinderspeisen stehen auf der Karte. TV-Köchin Silvia Schneider hat die Küche bereits am 5. Mai höchstpersönlich eingeweiht. Ein weiteres Prunkstück ist das XXXL-Küchenkompetenzzentrum, wo Kunden mit erfahrenen Beratern und moderner 3D-Technologie ihre Traumküche planen können.

65 neue Jobs für die Region – 8 davon Lehrlinge

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) jubelt: "Diese Investition ist ein starkes Signal für den Standort Niederösterreich!" Und tatsächlich: 65 Menschen aus der Region finden beim neuen XXXLutz einen Arbeitsplatz, davon acht Lehrlinge. Ein leerstehendes Gebäude wird wiederbelebt, die Kaufkraft bleibt in der Region – das ist Standortpolitik, die wirkt. Fazit: Drei Tage Eröffnungsfest, Gratis-Frühstück für alle – und ein Auto im Wert von 20.000 Euro zu gewinnen. Da muss man einfach hin!  

So kommt man hin

Die gewesene Möbelhaus-Ruine.

Die gewesene Möbelhaus-Ruine.

© XXXLutz

Der neue XXXLutz liegt westlich von Mistelbach im Zayapark und ist über die A5 und B40 bzw. B46 bequem erreichbar. 180 Parkplätze stehen direkt vor dem Haus zur Verfügung. Wer lieber öffentlich anreist, kommt per VOR-Regionalbus oder Bahn hin.

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