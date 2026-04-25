Rot-weiss-roter Doppelsieg bei DTM-Auftakt in Spielberg

Der Auftakt der DTM-Saison am Samstag in Spielberg ist für die beiden im Feld vertretenen österreichischen Piloten perfekt verlaufen.

Thomas Preining gewann in einem Porsche das Heimrennen wie schon 2022, Lucas Auer fixierte in seinem Mercedes einen rot-weiß-roten Doppelsieg. Der Tiroler hatte den Titel in der vergangenen Saison erst in der Schlussrunde des letzten Rennens verloren, Preining hatte den Titel 2023 geholt. Am Sonntag (13.30 Uhr) wird ein zweites Rennen gefahren.

Preining hatte sich im Qualifying unmittelbar vor Auer auf Position drei gesetzt, beide hielten sich auch nach dem Start im Vorderfeld. Polesitter Marco Engel führte in seinem Mercedes das Feld vorerst an, der Deutsche musste die Spitzenposition aber rund zur Rennhälfte abgeben und wurde am Ende Dritter. Auer profitierte auch von einem Problem am Auto des bis dahin zweitplatzierten französischen Teamkollegen Jules Gounon, gegen Ende griff er auch noch Preining an. Der Oberösterreicher verteidigte seine Spitzenposition aber mit Erfolg.

"Der Luci hat noch wahnsinnig Druck gemacht", sagte der Vorjahres-Gesamtvierte Preining auf ServusTV. "Es ist sehr schwierig gewesen das ganze Rennen, Mercedes war richtig schnell. Aber ich könnte nicht glücklicher sein, bin relativ sprachlos. Das ist ein Moment, von dem träumt man immer. Auf das arbeitet man hin. Das war sehr nahe am perfekten Rennen, viel mehr geht nicht." Dennoch sieht er für Sonntag noch Steigerungspotenzial. "Von der Pace her müssen wir noch ein bisschen etwas finden." Die DTM wird an acht Schauplätzen mit je zwei Rennen ausgefahren.