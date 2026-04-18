Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zu Pænda

2019 zelebrierte sie ihre Abschieds-Party vor der Song Contest Reise nach Tel Aviv im Wiener In-Club Grelle Forelle. Jetzt rockt Pænda das B72. Am Freitag (24. April) steigt die Song-Contest-Preparty rund um die neue EP „Too Young to Feel Old, Too Old to Feel Young“. „Es gibt ja viele, die gerade Mitte der 30ern das Gefühl haben, dass sie den Bezug zur Jugend verlieren. Dass der Faden dünner wird. Und ich eröffne nun ein Spielfeld für alle, die sich da nicht zugehörig fühlen“, erklärt Pænda im oe24.TV-Interview die neuen Hits rund um den Statement Song „Forever 28“.

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Nach der Zeit abseits des ESC-Rampenlichts, wo sie an die 30 Songs veröffentlichte und ihrer Tätigkeit als Musiklehrerin nachging, hat Pænda jetzt wieder Lust auf Konzerte. „Das wird eine Party, auf die freue ich mich nun schon sehr, denn ich wollte ja eine Zeit lang nicht mehr so gerne auf die Bühne. Weil es sich für mich nicht richtig angefühlt hat und ich das Ganze auch erst mal ein bisschen durcharbeiten musste.“ Mit ein Grund, warum neben Neo-Hits wie „Hand to the Heart“ oder „Better Days“ jetzt auch ihr ESC-Song „Limits“ wieder auf der Setlist steht. „Ich spüre den Song jetzt wieder. Auch weil man neue Bezüge dazu entdeckt. Ich spiele den mittlerweile gerne auch akustisch, da kriegt ‚Limits‘ was ganz Besonderes, Intimes.“

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