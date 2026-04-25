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Lara Gut-Behrami
© GEPA

Nach Verletzung

Ausgeplaudert: Lara Gut-Behrami trifft überraschende Zukunfts-Entscheidung

Von
25.04.26, 15:03
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Im November 2025 dachten alle, dass die großartige Karriere von Lara Gut-Behrami endgültig beendet ist, nun dürfte es doch zu einem überraschenden Kurswechsel bei der Schweizer Ski-Queen gekommen sein. 

Kurz bevor der Olympia-Winter 2026 richtig beginnen konnte, schockte eine Nachricht die Ski-Welt. Lara Gut-Behrami hat sich beim Training in Copper Mountain schwer verletzt. Ein Innenband- und Meniskusriss im linken Knie beendete die Olympia-Träume der mittlerweile 34-jährigen Schweizerin.

Kurz davor hatte sie klargestellt, dass sie nach der abgelaufenen Saison ihre Karriere beenden möchte. 2022 gewann sie Olympia-Gold im Super-G von Peking, 2021 wurde sie in Cortina d'Ampezzo Doppelweltmeisterin (Super-G & RTL). Im Weltcup konnte sie 48 Mal gewinnen und hat neben zwei großen Kristallkugeln (2015/16 & 2023/24) auch sieben kleine Kristallkugeln in ihrem Trophäenschrank stehen.

Debüt in Österreich

2007 bestritt sie ihr erstes Weltcuprennen in Lienz, doch das unfreiwillige Karriereende der Ski-Beauty wollte niemand wahrhaben. Dennoch war es seit November still um die Frau von Ex-Kicker Valon Behrami geworden. Die Fans fürchteten das Schlimmste.

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Nun gibt es aber einen ersten Hinweis, dass Gut-Behrami es doch noch einmal wissen will. Der Schweizer Skiverband veröffentlichte die Kader für die kommende Saison und da scheint die 34-Jährige weiterhin im Nationalteam auf.

Noch dazu finden im nächsten Winter die Weltmeisterschaften in Crans Montana statt. Grund genug, sich ein letztes Mal zu motivieren und ein weiteres Comeback zu wagen, um sich mit einer Heim-WM von ihren Fans zu verabschieden.

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