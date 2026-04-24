Entscheiden Hirscher und Vonn über Kriechmayrs Zukunft?

Österreichs bester Abfahrer macht seine Karriere-Fortsetzung von der Rückkehr von einem Mann abhängig. Auch Lindsey Vonn und Marcel Hirscher setzen auf den Toptrainer aus Obertauern.

Er ist die Schlüsselfigur, was die Karriere-Fortsetzung von Österreichs einzigem Abfahrts-Siegläufer Vincent Kriechmayr (34) betrifft: Peter Meliessnig (38). Der Konditrainer und Physiotherapeut, der sein Handwerk bei Herminator-Fitmacher Heini Bergmüller in Obertauern gelernt hat, war bis vor zwei Jahren beim ÖSV tätig (u. a. als Vertrauensmann von Anna Veith). Dort sei er, so Abfahrtsstar Vincent Kriechmayr, „zu wenig wertgeschätzt“ worden. Meliessnig wechselte zu Red Bull, wo er sich um Marcel Hirscher und bis zuletzt um US-Skiqueen Lindsey Vonn kümmert.

Meliessnig steht hinter Comebacks von Hirscher und Vonn

Erst unlängst postete die bei den Olympischen Winterspielen schwer gestürzte Vonn ein Video auf Instagram, das sie beim Comeback-Training zeigt: Nach Klimmzug-Übungen reicht ihr Meliessnig die Krücken, danach klatschen beide ab.

Inzwischen ist Meliessnig zurück in Österreich und arbeitet mit Hirscher, der wie Vonn Teil des Athletes Special Projects von Red Bull ist.

Ex-Doppelweltmeister Kriechmayr, der vergangenen Winter in Courchevel den Sieglos-Fluch unserer Abfahrer beendete, macht seine Karriere von Meliessnigs Rückkehr zum ÖSV abhängig. „Leute wie ihn braucht man, damit man im Sommer die letzten Meter geht.“ Kriechmayr über Meliessnig: „Wenn er wieder in mein Umfeld kommt, dann mach ich weiter.“ Heißt: Die Entscheidung muss dieser Tage fallen, Anfang Mai starten die Alpin-Stars in die Vorbereitung auf den WM-Winter 2026/27.

Wie auf Nachfrage beim ÖSV zu hören ist, gibt es in der Causa noch immer „nichts Neues“. Schwer vorzustellen, dass Meliessnig die Arbeit mit Hirscher und/oder Vonn sausen lässt, um zu seinem früheren Arbeitgeber zurückzukehren. ÖSV-Herrenchef Andreas Evers hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: „Vielleicht lässt sich ja eine übergreifende Lösung finden.“