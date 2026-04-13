Blumenhändler vor Geschäft mit Messer attackiert

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wien. Der Inhaber des Blumengeschäfts auf der Wiedner Hauptstraße war am Sonntag um 12 Uhr gerade am Weg zu seinem Laden, als er plötzlich von einem Mann hinter ihm wüst beschimpft wurde. Als sich der Blumenhändler umdrehte, soll der derzeit noch Unbekannte ihn mit einem Messer attackiert haben. Der Angreifer stach auf den Kopf, den rechten Unterarm und auf den Rücken des Opfers ein.

Messer-Mann noch auf der Flucht

Nach der brutalen Attacke flüchtete der Messer-Mann in unbekannte Richtung. Der Verletzte musste von der Rettung erstversorgt und in ein Spital gebracht werden. Mittlerweile konnte das Opfer das Krankenhaus wieder verlassen.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Aktuell sind die Hintergründe der brutalen Tat noch unklar. Die Erhebungen zum Tatverdächtigen sind in vollem Gange. Hinweise zu dem Vorfall oder auch dem Angreifer werden, auch anonym, bei jeder Polizeistelle entgegengenommen.