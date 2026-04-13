Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Messer
© GettyImages Paul Bradbury

Unbekannter Täter

Blumenhändler vor Geschäft mit Messer attackiert

13.04.26, 12:25
Teilen

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. 

Wien. Der Inhaber des Blumengeschäfts auf der Wiedner Hauptstraße war am Sonntag um 12 Uhr gerade am Weg zu seinem Laden, als er plötzlich von einem Mann hinter ihm wüst beschimpft wurde. Als sich der Blumenhändler umdrehte, soll der derzeit noch Unbekannte ihn mit einem Messer attackiert haben. Der Angreifer stach auf den Kopf, den rechten Unterarm und auf den Rücken des Opfers ein.

Messer-Mann noch auf der Flucht

Nach der brutalen Attacke flüchtete der Messer-Mann in unbekannte Richtung. Der Verletzte musste von der Rettung erstversorgt und in ein Spital gebracht werden. Mittlerweile konnte das Opfer das Krankenhaus wieder verlassen.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Aktuell sind die Hintergründe der brutalen Tat noch unklar. Die Erhebungen zum Tatverdächtigen sind in vollem Gange. Hinweise zu dem Vorfall oder auch dem Angreifer werden, auch anonym, bei jeder Polizeistelle entgegengenommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen