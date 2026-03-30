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Lindsey Vonn
© Instagram/Lindsey Vonn

Nach Verletzung

Hier macht Lindsey Vonn (41) ihre ersten Schritte zum Comeback

30.03.26, 18:06
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Lindsey Vonn hat nach ihrer schweren Verletzung bei den Wettbewerben in Milano-Cortina einen bedeutenden Meilenstein in ihrer Rehabilitation erreicht. 

 Die US-amerikanische Skirennläuferin, die in ihrer Karriere oft als „Naturgewalt“ des Wintersports beschrieben wurde, ist wieder auf den Beinen. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte Vonn Aufnahmen, die sie bei ihren ersten mühsamen Schritten an Krücken zeigen.

Begleitend zu den Bildern sendete die 39-Jährige eine unmissverständliche und kämpferische Botschaft an ihre Follower: „No matter how hard I get knocked down I will always find a way to get back up!“ (Egal wie hart ich zu Boden geworfen werde, ich werde immer einen Weg finden, wieder aufzustehen!).

Für die Rekordsiegerin ist dies nicht der erste Weg zurück nach einer schweren Verletzung. Ihre Laufbahn war stets von einer bemerkenswerten Resilienz geprägt, was sie mit diesem aktuellen Lebenszeichen einmal mehr untermauert.

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