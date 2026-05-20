Paukenschlag bei Ried: Trainer Senft verlässt Klub

Mitten in der Euphorie um den Finaleinzug folgt bei der SV Ried der nächste große Knall. Ausgerechnet vor dem wichtigen Duell gegen Rapid steht nun fest: Trainer Maximilian Senft wird den Klub verlassen.

Nur kurz nach dem Einzug ins Europacup-Playoff-Finale muss die SV Ried einen Rückschlag verkraften. Laut einem Bericht der „OÖN“ wird Cheftrainer Maximilian Senft den Verein nach Saisonende verlassen.

Demnach informierte der 36-Jährige seine Mannschaft bereits persönlich über seine Entscheidung, wie "OÖN" schreibt. Senft soll eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag nutzen und den Klub im Sommer verlassen.

Interesse schon seit Monaten

Dass andere Vereine ein Auge auf den Coach geworfen haben, gilt schon länger als offenes Geheimnis. Bereits im Winter wurde Senft mit einem Wechsel zu Sturm Graz in Verbindung gebracht. Damals scheiterte ein möglicher Transfer allerdings an den finanziellen Forderungen der Innviertler. Nun dürfte ein Abgang deutlich einfacher werden. Berichten zufolge enthält der Vertrag des Trainers eine vergleichsweise niedrige Ausstiegsklausel.

Zieht es Senft nach Deutschland?

Eine Spur könnte nun nach Deutschland führen. In Gerüchten wird der Karlsruher SC aus der 2. Bundesliga als möglicher neuer Arbeitgeber gehandelt. Für die Rieder kommt die Nachricht zu einem heiklen Zeitpunkt: Erst am Mittwoch setzte sich das Team mit einem 2:1 gegen den Wolfsberger AC durch und sicherte sich damit das Finale im Europacup-Playoff.

Jetzt wartet Rapid

Im entscheidenden Duell um einen internationalen Startplatz trifft Ried nun auf Rapid Wien. Das erste Spiel steigt am Freitag, das Rückspiel folgt wenige Tage später. Wie sich die überraschende Trainer-Entscheidung unmittelbar vor dem Saisonhöhepunkt auf die Mannschaft auswirkt, bleibt offen.