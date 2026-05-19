Cristiano Ronaldo stürmt zu seiner sechsten WM!

Superstar Cristiano Ronaldo bricht den nächsten historischen Meilenstein. Der 41-Jährige steht offiziell im Kader von Portugal und nimmt als erster Fußballer überhaupt an seiner sechsten WM-Endrunde teil.

Nationaltrainer Roberto Martinez berief den Rekordmann von Al-Nassr am Dienstag in sein vorerst 27-köpfiges Aufgebot des Europameisters von 2016. Damit ist das historische Sechserpack für den Ausnahmefußballer perfekt, denn so oft war vor ihm noch kein einziger Kicker bei einer Weltmeisterschafts-Endrunde mit von der Partie. Ronaldo ist allerdings nicht der einzige Profi aus der saudi-arabischen Liga, den Martinez für das Großturnier im Sommer nominiert hat. Mit Ronaldos Al-Nassr-Klubkollegen Joao Felix und Ruben Neves von Al Hilal stehen zwei weitere Stars aus der Wüste im portugiesischen Aufgebot.

Starensemble aus Paris und Manchester

Auch abseits der Saudi-Fraktion platzt der Kader der Iberer vor absoluter Weltklasse. Vom französischen Topklub Paris St. Germain reist ein nobles Quartett bestehend aus Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha und Goncalo Ramos zur Endrunde. In der Offensive sollen vor allem zwei absolute Genies aus der englischen Premier League den Takt angeben: Bruno Fernandes von Manchester United und sein Stadtrivale Bernardo Silva von Manchester City ziehen im Mittelfeld die Fäden. Portugal geht als haushoher Favorit in die Gruppe K, wo mit Kolumbien erst am 28. Juni der vermeintlich stärkste Gruppengegner wartet. Zuvor treffen die Westeuropäer am 23. Juni auf Usbekistan und bestreiten ihren Auftakt am 17. Juni gegen die Demokratische Republik Kongo.

Das Giganten-Duell und der Österreich-Bezug

Neben Ronaldo wird im Sommer bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada höchstwahrscheinlich auch sein ewiger Rivale Lionel Messi zum sechsten Mal WM-Luft schnuppern. Damit teilen sich die beiden Ausnahmekönner diesen einsamen Allzeit-Rekord. Aus rot-weiß-roter Sicht wird es dabei besonders spannend: Die argentinischen Weltmeister rund um Messi treffen nämlich am Sonntag, 22. Juni, um 19:00 Uhr (live ORF 1, ServusTV & Sport24-Liveticker) im texanischen Dallas im zweiten Gruppenspiel direkt auf die österreichische Nationalmannschaft.