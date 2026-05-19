Hammer bei ManCity: Pep-Erbe steht offenbar fest

Bei Manchester City steht offenbar das Ende einer Ära bevor! Nach zehn Jahren voller Titel und Rekorde dürfte Pep Guardiola die Citizens am Saisonende verlassen. Die Klub-Bosse sollen aber bereits vorgesorgt haben – ein Nachfolger steht offenbar schon bereit.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, gibt es zwischen City und Enzo Maresca bereits eine mündliche Einigung. Der Italiener soll einen Dreijahresvertrag unterschreiben und den großen Umbruch im Etihad Stadium anführen. Dass ausgerechnet Maresca die Guardiola-Nachfolge antreten soll, kommt dabei keineswegs überraschend. Hinter den Kulissen galt der 46-Jährige schon seit Monaten als Wunschlösung der Klubführung. Vor allem deshalb, weil er den Verein bereits bestens kennt.

Schon in der Saison 2020/21 arbeitete Maresca bei den Skyblues als Trainer der U23. In dieser Zeit stand er in engem Austausch mit Guardiola, beobachtete dessen tägliche Arbeit aus nächster Nähe und verinnerlichte die Spielphilosophie des Starcoaches. Genau dieses Wissen soll nun dabei helfen, den City-Stil auch nach Guardiola weiterzuführen.

Zuletzt machte Maresca bei Chelsea FC auf sich aufmerksam. Zwar endete sein Kapitel in London rund um den Jahreswechsel vorzeitig, sportlich hinterließ er allerdings Eindruck. Mit den Blues gewann der Italiener die Conference League und holte zudem den Titel bei der Klub-WM.

Nationalteam statt Klub?

Für Manchester City würde Guardiolas Abschied gleichzeitig das Ende einer der erfolgreichsten Epochen der Klubgeschichte bedeuten. Seit seinem Amtsantritt 2016 dominierte der Katalane nicht nur die Premier League, sondern prägte den europäischen Fußball wie kaum ein anderer Trainer. Sechs Meistertitel und der historische Champions-League-Triumph 2023 machten Guardiola endgültig zur City-Legende.

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Wie es für den Spanier danach weitergeht, bleibt vorerst offen. Bereits im vergangenen Jahr hatte Guardiola angedeutet, nach seiner Zeit in Manchester eine Pause einlegen zu wollen. Dennoch halten sich hartnäckig Gerüchte über einen möglichen Wechsel auf die Teamchef-Bank Italiens, nachdem die Squadra Azzurra erneut die WM verpasst hatte. Während über Guardiolas Zukunft noch spekuliert wird, scheint bei Manchester City längst klar zu sein: Die nächste große Ära soll bereits in den Startlöchern stehen.