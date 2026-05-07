Weltklasse-Schulen im Weinviertel

Landeshauptfrau besucht HTL Hollabrunn im Weinviertel – KI beugt Brände vor, Sensorik-Labor auf Topniveau und ein Photovoltaik-Zentrum, das österreichweit einzigartig ist.

Ein Schulbesuch der besonderen Art: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) stattete am Donnerstagvormittag der HTL Hollabrunn und der Privaten HTL für Lebensmitteltechnologie Hollabrunn einen Besuch ab – und war schlichtweg begeistert. Gemeinsam mit ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki ließ sie sich durch Sensorik-Labor und Photovoltaik-Ausbildungszentrum führen und schwärmte danach in höchsten Tönen.

"Strahlkraft weit über die Bezirksgrenze hinaus!"

© NLK Burchhart

Mikl-Leitner ließ keinen Zweifel: Hollabrunn ist kein gewöhnlicher Schulstandort. Die HTL Hollabrunn zählt mit rund 1.250 Schülerinnen und Schülern als größte Schule im gesamten Weinviertel und blickt auf stolze 9.081 Absolventinnen und Absolventen in 50 Jahren zurück. Die Private HTL für Lebensmitteltechnologie hat in über 40 Jahren 813 Fachkräfte für die Lebensmittelwirtschaft ausgebildet. "Wer diese Schulen kennt, weiß, dass sie beide Strahlkraft weit über die Bezirksgrenze hinaus haben", so die Landeshauptfrau.

Schüler gewinnen TÜV-Preis mit KI gegen Brände

Das beste Beispiel für Hollabruns Ausbildungsqualität lieferten zwei Schüler gleich selbst: Timon Germin und Timo Perzi gewannen mit ihrer Diplomarbeit den 1. Platz beim renommierten TÜV-Austria-Preis 2025 – mit einem KI-System zur Brandvorbeugung! Mikl-Leitner hob genau diesen "Konnex von Wissen zur Praxis" als entscheidend hervor.

Sensorik-Labor, Photovoltaik und österreichweite Einzigartigkeit

Die Private HTL für Lebensmitteltechnologie besitzt ein Sensorik-Labor auf neuestem Stand der Technik, in dem Schüler vom ersten Jahrgang bis zur Matura lernen, Lebensmittel auf Qualität und Haltbarkeit zu prüfen. Mikl-Leitner nannte es schlicht "sensationell". Externe Betriebe können ihre Produkte dort ebenfalls testen lassen. Der Schwerpunkt Lebensmittelsicherheit ist dabei österreichweit einzigartig.

Die HTL Hollabrunn punktet ihrerseits mit einem österreichweit einzigartigen Ausbildungszentrum für Photovoltaik – frisch ausgezeichnet mit dem MINT-Gütesiegel 2025–2028. Landesinnungsmeister für Elektrotechnik Friedrich Manschein zeigt sich begeistert von der Zusammenarbeit zwischen Handwerk und Wissenschaft: Genau diese Kooperation brauche es, um die Herausforderungen der Energiewende zu meistern.

Wirtschaft und Schule Hand in Hand

Auch die lokale Wirtschaft profitiert: Franz Hofmann, Senior-Chef der Fleischhauerei Hofmann, kooperiert eng mit der Lebensmittel-HTL und nutzt das Fleisch-Technologiezentrum in Hollabrunn als Schnittstelle zwischen Betrieb, Inspektion und Schule. Laufend entstehen daraus Diplomarbeiten für die Schülerinnen und Schüler. Mikl-Leitner schloss mit einem klaren Lob an beide Direktoren, das gesamte Lehrpersonal und die Wirtschaftspartner: "Es ist ein Gütesiegel, wenn man sagen kann – hier gehen die Schüler gerne her!"Fazit: Hollabrunn ist längst mehr als ein Schulstandort. Es ist ein Zentrum der Zukunft – mitten im Weinviertel.