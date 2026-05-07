Einbrecher richtete sich Lager in Haus ein

Der Einbrecher hatte es sich in dem neu errichteten Haus richtig gemütlich gemacht und sogar Pflanzen reingestellt. Er konnte nach kurzer Flucht festgenommen werden.

Wien. Bizarrer Zwischenfall in Wien-Liesing: Als der 61-jährige Eigentümer eines neu errichteten, aber noch leer stehenden Einfamilienhauses am Mittwoch zu seiner Immobilie kam, bemerkte er eindeutige Einbruchsspuren und verständigte die Polizei. Die Beamten stießen schließlich in einem Raum auf ein provisorisches Lager, in dem sie den Reisepass eines syrischen Staatsangehörigen fanden. Im Zuge der Fahndung wurde der Verdächtige festgenommen.

31-Jähriger geständig

Das Lager hatte der Verdächtige offenbar mit den Möbeln aus dem Haus eingerichtet. "Er hatte sogar Pflanzen darinnen", hieß es am Donnerstag seitens der Polizei. Die Polizisten und Polizistinnen dürften den Mann zudem beim Essen gestört haben: Die Beamten fanden nämlich auch noch warme Speisereste.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung wiesen Passanten die Beamten auf einen verdächtigen Mann hin, der durch angrenzende Gärten lief. Der 31-jährige syrische Staatsangehörige konnte nach kurzer Verfolgung angehalten und vorläufig festgenommen werden. Laut Polizei ist der Mann bereits amtsbekannt. Der Mann zeigte sich geständig. Er gab aber an, "von Allah" den Auftrag dafür bekommen zu haben.

Mehrere tausend Euro Schaden

Dem Hauseigentümer entstand durch den Vorfall ein Schaden von mehreren tausend Euro. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 31-Jährige wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls auf freiem Fuß angezeigt.