Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Einbrecher
© GettyImages Westend61

Auftrag "von Allah"

Einbrecher richtete sich Lager in Haus ein

07.05.26, 13:10
Teilen

Der Einbrecher hatte es sich in dem neu errichteten Haus richtig gemütlich gemacht und sogar Pflanzen reingestellt. Er konnte nach kurzer Flucht festgenommen werden.

Wien. Bizarrer Zwischenfall in Wien-Liesing: Als der 61-jährige Eigentümer eines neu errichteten, aber noch leer stehenden Einfamilienhauses am Mittwoch zu seiner Immobilie kam, bemerkte er eindeutige Einbruchsspuren und verständigte die Polizei. Die Beamten stießen schließlich in einem Raum auf ein provisorisches Lager, in dem sie den Reisepass eines syrischen Staatsangehörigen fanden. Im Zuge der Fahndung wurde der Verdächtige festgenommen.

31-Jähriger geständig

Das Lager hatte der Verdächtige offenbar mit den Möbeln aus dem Haus eingerichtet. "Er hatte sogar Pflanzen darinnen", hieß es am Donnerstag seitens der Polizei. Die Polizisten und Polizistinnen dürften den Mann zudem beim Essen gestört haben: Die Beamten fanden nämlich auch noch warme Speisereste.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung wiesen Passanten die Beamten auf einen verdächtigen Mann hin, der durch angrenzende Gärten lief. Der 31-jährige syrische Staatsangehörige konnte nach kurzer Verfolgung angehalten und vorläufig festgenommen werden. Laut Polizei ist der Mann bereits amtsbekannt. Der Mann zeigte sich geständig. Er gab aber an, "von Allah" den Auftrag dafür bekommen zu haben.

Mehrere tausend Euro Schaden

Dem Hauseigentümer entstand durch den Vorfall ein Schaden von mehreren tausend Euro. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 31-Jährige wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls auf freiem Fuß angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen