Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Vinicius
© Getty

Entscheidung vertagt

Real siegt - Barca muss noch auf Titel warten

03.05.26, 23:01
Teilen

Der FC Barcelona muss auf seinen neuerlichen Titel in der spanischen Fußball-Liga noch warten.  

Der FC Barcelona muss auf seinen neuerlichen Titel in der spanischen Fußball-Liga noch warten. Erzrivale Real Madrid hielt seine rechnerische Chance am Sonntag durch ein 2:0 (1:0) bei Espanyol Barcelona am Leben. Beide Tore erzielte Vinicius Jr. (55., 66.), David Alaba saß auf der Bank. Barcelona hatte am Samstag in Osasuna 2:1 gewonnen und führt vor den vier letzten Runden elf Punkte vor Real. Kommenden Sonntag treffen die zwei Topteams im Camp Nou im Clasico aufeinander.

Elche unterlag in Vigo

ÖFB-Teamkicker David Affengruber kassierte mit Elche im Kampf um den Klassenerhalt auswärts gegen Celta Vigo eine Niederlage. Der Innenverteidiger wurde beim 1:3 (0:2) in der 58. Minute ausgewechselt. Elche ging nach drei Siegen erstmals wieder als Verlierer vom Platz und befindet sich mitten im Abstiegskampf, in den aber auch noch etliche andere Teams verwickelt sind.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen