Public Viewing in Wien: Hier gibt es Österreich LIVE zu sehen

In wenigen Wochen startet in Kanada, Mexiko und den USA die Fußball-WM an. In Wien bleibt das große Fan-Spektakel diesmal aber aus - zumindest im öffentlichen Raum. Public Viewings am Rathausplatz oder im Prater fehlen, echte Fans finden sich dennoch an vielen kleinen Treffpunkten zusammen.

Obwohl sich Österreich heuer erstmals in diesem Jahrtausend für die Endrunde einer Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert hat, stößt man in der Bundeshauptstadt auf ungewohnte Zurückhaltung - zumindest was die öffentliche Übertragung der Spiele angeht. Statt großer Fan-Zonen findet das gemeinsame Mitfiebern im überschaubaren Rahmen statt. Ein Mega-Event wie bei Großturnieren zuletzt am Rathausplatz ist aktuell nicht vorgesehen, ebenso wenig im Würstelprater. Auch bis dato beliebte Public Viewings wie in der Strandbar Herrmann oder im WUK fallen diesmal aus.

Das hat vor allem einen Grund: die späten - oder besser gesagt frühen - Anstoßzeiten aufgrund der Zeitverschiebung, findet die WM diesmal doch in Nordamerika statt. Diesbezüglich stehen Wiens Gastronomen vor organisatorischen Problemen. Eines davon betrifft die Sperrstunde: Verlängerte Öffnungszeiten müssen eigens beantragt werden, was eine gewisse Vorlaufzeit braucht und somit Unsicherheiten mit sich bringt. Indoor-Events haben bessere Chancen auf eine Genehmigung, während Outdoor-Übertragungen oft am Lärmschutz scheitern. Trotz teils neuer Regelungen fehlt vielen Wirten die Klarheit, ob sie Spiele auch tatsächlich in voller Länge zeigen dürfen.

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Ganz ohne Live-Übertragungen in Cafés, Bars, Pubs und Lokalen wird in Wien die WM aber nicht ablaufen. Trotz der genannten Schwierigkeiten zeigen etwa die Champions Sports Bar, das Chelsea oder das Shebeen Österreich auf großen Bildschirmen und Leinwänden, ebenso wie Charlie P's - und das Café Konstantin: "Wir übertragen die WM auf jeden Fall", heißt es dort von offizieller Seite her. Unklar ist allerdings noch, ob man dort alle Spiele des österreichischen Nationalteams sehen wird. Definitiv nicht passieren wird dies am Donauinselfest. Zwar sind dort Übertragungen geplant, allerdings jedoch ohne rot-weiß-rote Beteiligung.