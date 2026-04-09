Public-Viewing-Hammer! Sechs Wochen Party zur Fußball-WM

Österreich ist im WM-Fieber! Damit die Fan-Zonen beim Turnier 2026 in den USA so richtig beben, hat das Parlament am Donnerstag den Weg für Public-Viewing-Events über satte sechs Wochen geebnet.

Die Vorfreude auf die Fußball-WM in den USA steigt und Österreich ist mittendrin statt nur dabei. Damit die Stimmung daheim nicht zu kurz kommt, haben sich ÖVP, FPÖ, SPÖ, NEOS und Grüne am Donnerstag im Tourismusausschuss einstimmig auf eine Gesetzesänderung geeinigt. Die zulässige Dauer für Public-Viewing-Veranstaltungen wird von bisher vier auf sechs Wochen verlängert.

Nationalteam fordert Weltmeister Argentinien

Besonders rot-weiß-rote Fußballfans haben Grund zur Freude, denn das Highlight der Vorrunde steht bereits fest. Österreich trifft am Sonntag, 22. Juni, 19:00 Uhr (live ❌ & Sport24-Liveticker) auf den amtierenden Weltmeister Argentinien rund um Superstar Lionel Messi. Da dieses Spiel zur besten Sendezeit stattfindet, rechnen die Behörden mit einem riesigen Ansturm auf die öffentlichen Fan-Zonen in ganz Österreich.

Flexibilität für Wirte und Veranstalter

Laut dem neuen Gesetzesantrag schafft die Ausdehnung auf sechs Wochen die nötige Flexibilität für Veranstalter und Behörden, ohne die Gewerbeordnung komplett umzukrempeln. Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) betonte, dass diese Verlängerung eine riesige Chance für die Stimmung, das Geschäft und den heimischen Tourismus sei. Vor allem ein möglicher Erfolgslauf der Österreicher über die Vorrunde hinaus soll die Kassen der Public-Viewing-Betreiber ordentlich klingeln lassen.

Lange WM-Dauer erfordert neue Regeln

Grund für die Anpassung ist die außergewöhnlich lange Dauer der kommenden Weltmeisterschaft. Zwar finden zwei der drei Vorrundenspiele der Österreicher aufgrund der Zeitverschiebung zu nachtschlafender Zeit statt, doch die Politik will für die entscheidende Phase und den Kracher gegen Messi gerüstet sein. Die Fans hoffen derweil, dass die Reise der Austro-Mannschaft nicht nach drei Spielen endet, sondern erst so richtig Fahrt aufnimmt.