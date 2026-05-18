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KI-Zukunft: Elon Musk verliert Mega-Klage gegen ChatGPT
© APA

Sieg für OpenAI

KI-Zukunft: Elon Musk verliert Mega-Klage gegen ChatGPT

18.05.26, 19:55
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In einem mehr als dreiwöchigen Rechtsstreit um die Zukunft von OpenAI hat eine US-Jury am Montag gegen Elon Musk entschieden. Das Urteil ebnet nun den Weg für den Börsengang des KI-Unternehmens. 

US-Milliardär Elon Musk hat am Montag den Rechtsstreit gegen OpenAI, das bekannte Start-up-Unternehmen hinter dem KI-Chatbot ChatGPT, verloren. Musk hatte dem Unternehmen laut Berichten des «Wall Street Journal» unter anderem vorgeworfen, «eine Wohltätigkeitsorganisation gestohlen» zu haben, als die Umwandlung in ein gewinnorientiertes Unternehmen vollzogen wurde. Die US-Jury wies diese Vorwürfe nach den wochenlangen Verhandlungen nun zurück.

Ende des KI-Prozesses

Das Urteil beendet einen mehr als dreiwöchigen Prozess, der in den USA für großes Aufsehen gesorgt hat. Mit der Entscheidung der Geschworenen ist eine enorme Hürde für das Start-up-Unternehmen weggefallen. Die Macher von ChatGPT können nach diesem Erfolg vor Gericht nun die nächsten Schritte für die Zukunft planen.

Weg zum Börsengang

Durch den Ausgang der Verhandlung ist die rechtliche Unsicherheit rund um die Struktur der Firma beseitigt. Das Urteil ebnet für OpenAI direkt den Weg für den geplanten Börsengang. Für Elon Musk bedeutet die Entscheidung der US-Jury hingegen eine klare Niederlage in dem öffentlich ausgetragenen Kreditschulden- und Prinzipienstreit um die Kommerzialisierung von künstlicher Intelligenz.

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