Nächste Gala: Messi ist schon in WM-Form

Superstar Lionel Messi präsentiert sich knapp vier Wochen vor dem Start der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko weiter in Topform.

Der argentinische Weltmeister erzielte beim 5:3-Sieg von Inter Miami beim FC Cincinnati zwei Treffer und bereitete ein Tor vor. Der 38-Jährige hat in dieser Saison bereits elf Tore und vier Vorlagen auf seinem Konto.

Der letzte Treffer wurde als Eigentor von Cincinnatis Torhüter Roman Celentano gewertet, nachdem Messi den Ball an die Stange bugsiert hatte. Von Celentanos Rücken sprang er dann zur Entscheidung in der 89. Minute ins Tor. Vor der 4:3-Führung hatte der Keeper zudem eine Messi-Flanke fallen lassen. Messi hatte zuvor beim 4:2-Erfolg in Toronto für einen Liga-Rekord gesorgt. Der Argentinier war in seinen ersten 64 Spielen in der MLS an 100 Treffern direkt beteiligt - keinem anderen Fußballer gelang das in so wenigen Spielen.