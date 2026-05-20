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Transfer-Hammer um Didi Kühbauer UND Sasa Kalajdzic
© Gepa

Deutsche Bundesliga

Transfer-Hammer um Didi Kühbauer UND Sasa Kalajdzic

20.05.26, 14:57
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Nach dem sensationellen Double-Gewinn aus Meisterschaft und Cup steht der LASK vor einem brutalen Aderlaß.  

Wie oe24 bereits berichtete, zieht es Erfolgscoach Didi Kühbauer (55) nach den historischen Triumphen unbedingt ins Ausland. Jetzt wird es konkret: Die deutsche Bundesliga jagt den Burgenländer – und in Linz droht ein bitteres Wechsel-Déjà-vu!

Kühbauer auf Glasners Spuren

Es wäre die exakte Wiederholung der Geschichte: Bereits im Jahr 2019 verlor der LASK seinen damaligen Erfolgstrainer Oliver Glasner an den VfL Wolfsburg. Der deutsche VW-Klub blätterte damals eine fette Ablöse von 1,5 Millionen Euro hin. Gut möglich, dass die Wolfsburger jetzt wieder in Linz wildern! Das Problem: Kühbauer hat bei den Athletikern noch einen laufenden Vertrag bis 2027. Heißt im Klartext: Wer „Don Didi“ haben will, muss tief in die Tasche greifen und eine ordentliche Millionen-Abfindung an den LASK überweisen!

Kalajdzic: "Kühbauer ist bester Trainer, den ich je hatte"

Es kommt noch dicker für die Linzer: Mit Sasa Kalajdzic (28) verlässt der absolute Top-Star und Erfolgsgarant den Verein. Nach dem Ende seiner Leihe muss der ÖFB-Teamstürmer zurück zu den Wolverhampton Wanderers, die aus der Premier League abgestiegen sind. Für den LASK ist das Mega-Gehalt des Riesen schlichtweg nicht mehr finanzierbar. Ganz anders sieht das in Wolfsburg aus! Die „Wölfe“ finanzieren den Star-Angreifer aus der Portokasse. Kalajdzic  schwärmte zuletzt öffentlich über Kühbauer: "Der beste Trainer den ich jemals hatte." In Deutschland genießt unser WM-Stürmer nach seinen Stationen in Stuttgart und Frankfurt ohnehin ein exzellentes Ansehen.

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