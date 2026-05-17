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LASK im Double-Rausch: Linz wird zur Party-Hauptstadt
© APA

Meisterfeier

LASK im Double-Rausch: Linz wird zur Party-Hauptstadt

Von
17.05.26, 20:54 | Aktualisiert: 17.05.26, 21:54
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Nach Titel-Coup wurde die Gugl zur großen Party-Meile.

Der LASK hat es tatsächlich geschafft. Erstmals seit 61 Jahren holten die Linzer den Meistertitel in der Bundesliga. Wie 1965 gibt es auch diesmal das Double aus Meisterschaft und Cup-Sieg zu feiern.

Nachdem beim Schicksalsspiel in der Wiener Generali Arena nur 2.000 Fans dabei sein konnten, wurde am Sonntag ein großes Public Viewing auf der Gugl veranstaltet, damit die LASK-Anhänger den historischen Moment gemeinsam feiern können. Der Stadion-Vorplatz wurde zur großen Partymeile. 

LASK im Double-Rausch: Linz wird zur Party-Hauptstadt
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Hattmansdorfer und Stelzer als Edel-Fans

Prominente Unterstützung erhielten die Kicker-Helden von Oberösterreichs Polit-Größen. Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer fieberten auf der Tribüne in Wien Favoriten mit. „Didi Kühbauer hat das geschafft, was seit 1965 nicht gelungen ist. Der LASK ist Meister und Cup-Sieger 2026. Unglaublich“, freute sich Stelzer über den historischen Erfolg. „Wir sind Meister“ jubelte Hattmannsdorfer, der nach dem Schlusspfiff den LASK-Stars am Spielfeld persönlich zu der denkwürdigen Aufholjagd gratulierte.

Als Didi Kühbauer im Oktober vom WAC weggelockt wurde und beim LASK unterschrieb, lag man noch an vorletzter Stelle in der Tabelle, zum Abschluss schaffte man tatsächlich das Double-Wunder. Nach der umjubelten Teller-Übergabe gingen die Feierlichkeiten in den Katakomben der Generali Arena weiter. Danach fuhren die mitgereisten Fans und die Mannschaft auf die Gugl um dort die historische Saison gemeinsam zu feiern.

LASK im Double-Rausch: Linz wird zur Party-Hauptstadt
© APA

LASK im Double-Rausch: Linz wird zur Party-Hauptstadt
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Auf der Bühne empfingen Ernst Hausleitner und LH Stelzer die Linzer Helden. Selbst das schlechte Wetter konnte der Stimmung keinen Abbruch tun. Nach der Präsentation der Double-Helden brachen alle Dämme und Linz wurde zur Party-Hauptstadt.

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