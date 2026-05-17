"Unfähig, lächerlich!" Fan-Wut gegen Rapid explodiert

Rapid hat am letzten Spieltag den Sprung auf Platz 3 verpasst, ist abermals nur Fünfter und muss ins Play-off. Die Fans der Grün-Weißen sind stinksauer.

0:2 in Graz, die Hütteldorfer müssen jetzt sogar um den Europacup-Startplatz zittern. Im Play-off geht"s gegen Ried oder Wolfsberg um einen Platz in der Conference-League-Quali.

In den sozialen Netzwerken geht's rund, die Enttäuschung der Rapid-Fans entlädt sich nach der abermaligen Enttäuschung brutal.

Alleine auf Facebook wurden über 500 - zumeist negative - Kommentare abgesetzt: "Unfähig, lächerlich, einfach nur gescheitert", lautet der Tenor unter den wütenden Rapidlern.

Die Forderung: Rücktritte von Geschäftsführer Steffen Hofmann und Sportdirektor Markus Katzer.

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Rapid offensiv harmlos

Auch der dänische Trainer Johannes Hoff Thorup kommt nicht gut weg: "Der Turnlehrer hat null Plan", heißt es. Gegen Sturm hatte Rapid genau eine Torchance durch Nikolaus Wurmbrand - und das nur nach einem Abwehrschnitzer.

Will Rapid nächste Saison international ran, muss im Play-off jedenfalls eine klare Steigerung her.