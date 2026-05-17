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Rapid
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Liga-Finale

Attacke auf Schiedsrichterin: Sturm provoziert, Rapid tobt

Von
17.05.26, 15:09
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Am letzten Spieltag geht es in der Bundesliga nicht nur um den Meistertitel, auch bei Rapid liegen die Nerven blank. Yusuf Demir sah im Kracher gegen Sturm glatt Rot. 

Während Sturm und LASK im Fernduell gegen die Wiener Vereine um den Meistertitel kämpfen, hofft man bei Rapid und der Austria noch auf Platz 3 und die direkte Qualifikation für die Europa League.

Angesichts der Tatsache war die Stimmung in beiden Stadien bei den Kult-Duellen extrem angespannt. Vor allem zwischen Rapid und Sturm geht es stets heiß her, da bräuchte es die Brisanz im Liga-Finish gar nicht.

+++ HIER das Spiel im oe24-LIVE-TICKER +++

Für Aufregung sorgte dann eine Szene in Minute 22. Yusuf Demir hatte seine Emotionen nicht im Griff, als der Schiedsrichter das Spiel nach einer Unterbrechung wieder freigegeben hatte, obwohl der Rapidler nach einem Foul noch damit beschäftigt war, seinen Schuh wieder anzuziehen.

Demir verliert die Fassung

Völlig fassungslos stürmte der Austro-Türke auf die vierte Offizielle Isa Simsek los und warf den Schuh wutentbrannt in ihre Richtung. Hauptrefferre Harald Lechner reagierte sofort und zeigte dem Hütteldorfer Edeltechniker, ohne zu überlegen, die rote Karte.

Daraufhin gab es heftige Diskussionen an der Seitenlinie. Spieler und Betreuer des Rekordmeisters aus der Hauptstadt redeten auf die Spielleiter ein und konnten die klare Entscheidung nicht nachvollziehen. Doch Lechner blieb seinem Kurs treu. Nach wenigen Minuten konnte das Spiel dann fortgesetzt werden.

Auf X (ehemals Twitter) reagierte das Social-Media-Team der Steirer umgehend und stellte seine Sicht der Dinge klar, was für einige Lacher am Ende sorgte.

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