Meisterjubel & Baby-Glück: ÖFB-Star wird wieder Papa

Bei Konrad Laimer läuft es derzeit nicht nur auf dem Platz rund – auch privat gibt es Grund zum Jubeln. Der ÖFB-Teamspieler und seine Ehefrau Ines Sarah erwarten ihr zweites gemeinsames Kind.

Die süße Nachricht machte seine Frau selbst auf Instagram öffentlich. Mit der knappen, aber eindeutigen Caption „Round 2!!!“ verkündete sie das Babyglück und teilte dazu entspannte Urlaubsfotos mit bereits sichtbarem Babybauch. Wenig später ließ sie ihre Follower auch am Meisterjubel des FC Bayern teilhaben. In ihrer Instagram-Story zeigte Ines Sarah emotionale Eindrücke von den Feierlichkeiten nach der 5:1-Gala gegen Köln – besonders herzig: Die gemeinsame Tochter in Bayern-Montur, mittendrin im Titeltrubel rund um Papa Konrad.

Für das Paar ist es das nächste große Glückskapitel. Kennengelernt haben sich die beiden bereits in der Schulzeit, seit Jahren gehen sie gemeinsam durchs Leben. 2023 folgte die Hochzeit in Italien, Ende vergangenen Jahres kam die erste Tochter zur Welt – nun wächst die kleine Familie erneut. Auch sportlich läuft es für Laimer aktuell nahezu perfekt. Unter Bayern-Coach Vincent Kompany hat sich der 28-Jährige als fixe Größe etabliert und zählt zu den verlässlichsten Leistungsträgern des Rekordmeisters. In dieser Saison stehen für ihn bislang 42 Pflichtspiele, drei Tore und zwölf Assists zu Buche.

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Millionen-Vertragspoker

Ganz ohne Nebengeräusche geht es allerdings nicht. Rund um seine Zukunft in München gibt es offene Fragen. Deutsche Medien berichten, dass Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung derzeit stocken. Laimers Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2027. Laut dem „Bayern Insider“-Podcast der „Bild“ sollen unterschiedliche Vorstellungen bei den finanziellen Rahmenbedingungen der Knackpunkt sein. Dem Bericht zufolge fordert der Österreicher ein Jahresgehalt zwischen zwölf und 15 Millionen Euro.

Während auf Vereinsebene also noch nicht alle Weichen gestellt sind, herrscht privat längst Klarheit: Bei Familie Laimer gibt es schon bald doppelten Babytrubel.