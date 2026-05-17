Legende Henry sicher: Ex-Bundesliga-Kicker wird WM-Star

Kurz vor WM-Start legt sich Frankreich-Legende Thierry Henry fest, wer bei der Endrunde zur großen Entdeckung wird und wählt dabei einen Spieler mit Bundesliga-Vergangenheit.

Während die Meisterschaften in Europas Top-Ligen in der Zielgeraden sind, laufen die Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) auf Hochtouren. Vergangenen Montag mussten alle Verbände ihren Großkader bei der FIFA bekannt geben, einige Entscheidungen sorgten dabei für Überraschung.

So hat etwa Argentiniens Weltmeister Paulo Dybala kein Endrunden-Ticket erhalten. Auch im französischen Team fehlen mit Kolo Muani oder Eduardo Camavinga prominente Namen im Aufgebot.

Alle Jahre wieder stellt sich auch die Frage, welcher Spieler die WM-Entdeckung wird und sich dort in die Herzen der Fans spielt. Thierry Henry, Arsenal-Legende, Welt- und Europameister mit Frankreich, hat dabei einen überraschenden Namen ganz oben auf seiner Liste.

Henry mit WM-Prognose

Der mittlerweile 48-jährige Franzose hat selbst 123 Spiele und 51 Tore im Trikot der "L"Equipe Tricolore" auf seinem Konto und ist weiterhin als TV-Experte in England am Ball geblieben. 2024 trainierte er auch bei den Olympischen Spielen in Paris die heimische Auswahl.

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Dem Sport-Portal "SPORTbible" gab Henry nun eine überraschende WM-Prognose. Er ist sich sicher, dass ausgerechnet ein französischer Ex-Bundesliga-Kicker die WM-Sensation wird. Obwohl "Les Bleus" mit einem Dream Team rund um Kylian Mbappe nach Nordamerika reist, wird laut der Kicker-Legende Manu Koné den Unterschied ausmachen. "Da ist ein Junge, den nicht viele Menschen auf dem Zettel haben", so der Weltmeister von 1998.

Ex-Bundesliga-Kicker als Geheim-Tipp

Für Henry ist der ehemalige Mönchengladbach-Mittelfeldspieler, der mittlerweile bei der AS Roma unter Vertrag steht und zwölf Spiele für die französische Nationalmannschaft bestritten hat, "einer der besten defensiven Mittelfeldspieler".

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Seit seinem Frankreich-Debüt sei er "brillant" gewesen. Henry: "Er hat sich in Frankreich gegen große Namen durchgesetzt und steht in der Startformation und er wird von den Menschen noch nicht beachtet." Das soll sich in einem Monat ändern, davon ist er überzeugt. Diese Sicherheit hat er auch, weil Koné Teil des Olympia-Teams war, das Henry betreut hatte und bereits dort hat der 25-Jährige seine Klasse aufblitzen lassen.