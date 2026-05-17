Im Liebesglück: Ski-Ass hat geheiratet

Der kroatische Ski-Star Filip Zubcic hat seine langjährige Partnerin Ana Vukoja geheiratet. Der Technik-Spezialist teilte emotionale Fotos des besonderen Tages, und die Ski-Welt gratuliert dem Paar.

Der kroatische Technik-Spezialist Filip Zubcic feiert privates Liebesglück. Am gestrigen Samstag machte der Sportler die Nachricht öffentlich.

„Mr. und Mrs. Zubcic“, schreibt der Ski-Star zu seinem Beziehungs-Update und fügt zahlreiche Fotos seines sehr speziellen und emotionalen Tages hinzu. Auf einem der Bilder präsentieren er und seine Ehefrau Ana stolz ihre Eheringe im Netz.

Gratulationen aus Österreich

Die gesamte Ski-Welt freut sich mit den frisch Vermählten, was sich schnell in den Reaktionen auf den Beitrag zeigte. „Herzlichen Glückwunsch an euch beide“, kommentiert etwa der norwegische Ski-Kollege Atle Lie McGrath den Beitrag. Auch aus Österreich gab es herzliche Worte für das Paar: Der Ex-ÖSV-Läufer Philipp Schörghofer ließ es sich nicht nehmen, dem frischgebackenen Ehepaar direkt zu gratulieren.

Erfolge im Weltcup

Zubcic ist im Ski-Weltcup im Riesenslalom und Slalom aktiv und konnte in seiner bisherigen sportlichen Laufbahn schon drei Weltcupsiege feiern. Auch bei Großereignissen schlug der Kroate bereits erfolgreich zu: Im Jahr 2021 holte er den zweiten Platz im Parallel-Bewerb bei der Ski-WM in Cortina. Dies war ein historischer Moment für sein Heimatland, denn es war die erste kroatische WM-Medaille seit dem Erfolg von Ivica Kostelic im Jahr 2013.