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Ayyoub Bouaddi
© AFP

4 Wochen vor Start

WM-Knall: Frankreich-Juwel wechselt die Nation

Von
16.05.26, 06:43
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Nach der Nicht-Nominierung fährt Supertalent Ayyoub Bouaddi nun für Marokko zur WM. 

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, wird der 18-Jährige künftig für Marokko auflaufen. Demnach sei die Entscheidung unmittelbar gefallen, nachdem Nationaltrainer Didier Deschamps Bouaddi nicht in den finalen 26er-Kader für die WM 2026 berufen hatte.

Für Frankreich ist das ein kleiner Rückschlag – denn Bouaddi gilt als eines der größten Mittelfeld-Talente Europas. Der Profi von Lille überzeugte in der abgelaufenen Saison mit starken Leistungen in der Ligue 1 und kam wettbewerbsübergreifend auf 41 Einsätze. Laut „L’Équipe“ und „Foot Mercato“ beobachten mehrere europäische Topklubs die Entwicklung des defensiven Mittelfeldspielers genau, darunter PSG, Arsenal und Manchester United.

Marokkanische Wurzeln

Geboren wurde Bouaddi im französischen Senlis, seine Familie stammt jedoch aus Marokko. Deshalb war der Youngster für beide Nationalteams spielberechtigt. Bislang lief er ausschließlich für französische Nachwuchsmannschaften auf – zuletzt für die U21.

Nach Informationen von Romano und der marokkanischen Zeitung „Le360 Sport“ soll Bouaddi nun sogar direkt im WM-Kader Marokkos stehen. Nationaltrainer Mohamed Ouahbi plane fest mit dem Lille-Profi.

Marokko verfolgt seit Jahren erfolgreich die Strategie, Spieler mit europäischen Wurzeln für die Nationalmannschaft zu gewinnen. Bereits beim historischen WM-Halbfinaleinzug 2022 setzte das Team stark auf im Ausland ausgebildete Profis. Mit Bouaddi könnte nun das nächste Top-Talent folgen.

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