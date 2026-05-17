Nach Neuer-Knall: Kahn rechnet mit Nagelsmann ab

"Wie glaubwürdig, wie verlässlich, sind denn jetzt Aussagen, wenn sie hier in Zukunft kommen"

Fährt er mit in die USA oder nicht? Die Debatte um Torhüter Manuel Neuer und die Fußball-Weltmeisterschaft nimmt in Deutschland weiter Fahrt auf. DFB-Teamchef Julian Nagelsmann hat sich jedoch in Sachen Neuer-Comeback noch nicht eindeutig deklariert, auch im ZDF-"Sportstudio" vermied der Bundestrainer am späten Samstagabend eine eindeutige Aussage. Er wolle zuerst das Gespräch mit allen Spielern suchen, sagte Nagelsmann. "Das hat noch nicht stattgefunden."

Die Zeit drängt, am Donnerstag soll das 26-köpfige, endgültige WM-Aufgebot bekannt gegeben werden. Sky hatte bereits berichtet, dass Neuer in den Kader zurückkehren werde, sofern in den kommenden Tagen nichts Außergewöhnliches passiere. Der Keeper soll demnach in den vergangenen Tagen für die WM zugesagt haben. "Von mir hat keiner eine Information bekommen, auch noch nicht die Spieler", sagte Nagelsmann dazu. Neuer selbst hat ein mögliches Comeback im Nationalteam vor der WM in Nordamerika nicht ausgeschlossen. "Ich bin da total entspannt", sagte der Kapitän der Münchner am Samstag.

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DFB-Goalie Oliver Baumann hatte nach dem letzten Saisonspiel mit der TSG Hoffenheim erklärt, dass er davon ausgehe, als Nummer eins zur WM zu fahren. "Das war mein Stand oder ist mein Stand. Ich gehe da auch sehr selbstbewusst dahin", sagte der 35-Jährige in der ARD. "Ich habe keine andere Info." Bei Sky hatte Baumann mit Blick auf Gespräche mit Nagelsmann gesagt: "Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt."

Kahn-Kritik an Nagelsmann

Kritik an Nagelsmann kam vom früheren DFB-Torhüter Oliver Kahn. "Wenn sich Julian jetzt auf einmal Gedanken macht, auf einmal schnell einen Torwarttausch vorzunehmen, dann ist das natürlich schon abenteuerlich", sagte Kahn im "Doppelpass" bei Sport1. Sollte Nagelsmann tatsächlich Neuer für die WM zurückholen, habe so eine Entscheidung auch eine Ausstrahlung auf die Mannschaft, die sich die Frage stelle: "Wie glaubwürdig, wie verlässlich, sind denn jetzt Aussagen, wenn sie hier in Zukunft kommen." Es wäre besser gewesen, so etwas "viel, viel früher abzuräumen", stellte Kahn fest.

Neuer hatte sich am Samstag gegen Köln (5:1) eine kleine Blessur zugezogen und war nach einer Stunde für seinen Ersatzmann Jonas Urbig ausgewechselt worden. Dies sei auch mit Blick auf das DFB-Cupfinale gegen den VfB Stuttgart in Berlin geschehen, sagte der Routinier. "Ich habe etwas gemerkt in der Wade, deshalb wollte ich kein Risiko eingehen." Bayern-Torjäger Harry Kane will derweil Neuer nicht bei der WM in den USA treffen. "Ich hoffe, er macht im Sommer Pause und erholt sich gut. Aus englischer Sicht ist es mir lieber, er bleibt zu Hause", sagte Englands Kapitän lachend.

Am Freitag hatte Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert. Von der WM 2010 bis zur EM 2024 war er bei allen großen Turnieren die Nummer eins im deutschen Tor. Nach dem Heimturnier vor zwei Jahren trat er zurück. Mit 124 Länderspielen ist er Deutschlands Rekordkeeper. Sein größter Erfolg war der Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.