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Manuel Neuer
© Getty

MRT-Untersuchung

WM-Knall: Verhindert Verletzung das Neuer-Comeback?

Von
17.05.26, 06:22
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MRT-Untersuchung soll über die WM entscheiden 

Paukenschlag vier Wochen vor der WM. Wie mehrere deutsche Medien berichten, soll Manuel Neuer ein Comeback in der Nationalmannschaft feiern und zur WM fahren. Doch ausgerechnet im letzten Bundesligaspiel musste der 40-Jährige in der 59. Minute ausgewechselt werden, nachdem er ein Ziehen in der linken Wade gespürt hatte. Besonders brisant: Genau dort hatte Neuer im Frühjahr bereits zwei Muskelfaserrisse erlitten.

Direkt nach dem Spiel wurde der Bayern-Kapitän deshalb zu einer MRT-Untersuchung gebracht. Wie die BILD berichtet, soll die Verletzung jedoch nicht schwerwiegend sein. Man müsse aber die nächsten ein bis zwei Tage abwarten und schauen, wie die Wade reagiert.

Manuel Neuer
© Getty

Kann danach Entwarnung gegeben werden, dann steht Neuers Comeback im Nationalteam nichts mehr im Weg. In den vergangenen Wochen gab es intensive Gespräche zwischen Neuer, Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler.

Manuel Neuer
© Getty

Neuer selbst hielt sich nach dem Spiel bedeckt. „Heute ist das kein Thema“, sagte er bei Sky mit Blick auf die WM und verwies stattdessen auf das anstehende DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart.

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