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© getty

Tor-Hammer

Bayern knacken jetzt DIESEN Jahrtausend-Rekord

16.05.26, 18:26
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Der FC Bayern München dominiert das Schaulaufen am letzten Spieltag gegen Köln gnadenlos und gewinnt mit 5:1. Neben der großen Meister-Party stellen die Münchner einen historischen Europa-Rekord auf. 

Mit insgesamt 122 Liga-Toren stellen die Münchner einen neuen europaweiten Jahrtausend-Rekord für eine Saison auf.

Seit dem Jahr 2000 hielt bisher die spanische Spitzenmannschaft Real Madrid mit 121 Toren aus der Saison 2011/12 die Bestmarke. Gegen Köln gab es vor dem Anpfiff noch emotionale Momente: Die Spieler Goretzka, Guerreiro und Jackson wurden offiziell verabschiedet. Die Bayern-Bosse überreichten ihnen dabei Blumensträuße und Foto-Collagen.

Bayern Wolfsburg
© Getty

Blitz-Doppelpack schockt Köln

Gegen Köln jubelt Torjäger Harry Kane schon wenige Minuten nach der Verabschiedung gleich zweimal. Dem Stürmer gelingt ein echter Blitz-Doppelpack innerhalb von nur drei Minuten. Zuerst trifft er per Direktabnahme in der 10. Minute, kurz darauf in der 13. Minute per indirektem Freistoß. Beide Male kam die Vorlage von Kimmich. Für den Engländer waren es die Saisontreffer 34 und 35.

Olise Bayern
© Getty

Matthäus scherzt über Rekord

Die Stimmung im Stadion war dementsprechend gelöst. Lothar Matthäus scherzt bei Sky mit Blick auf die Bestmarke von Robert Lewandowski: „Noch sechs! Wenn es so weiter geht, wird’s noch was mit dem Tor-Rekord.“ Auch auf den Rängen wurde lautstark gefeiert. Bayerns Südkurve singt: „Wir gewinnen, wir gewinnen – wir gewinnen sowieso!“

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