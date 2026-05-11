Die Kosten für den Charterflug von Maskat nach Wien-Schwechat betrugen 190.000 US-Dollar (rund 161.000 Euro). Ein Großteil davon wird allerdings von der EU übernommen.

Nur wenige Tage nach dem Start des Irankriegs organisierte Österreich einen Charterflug aus Omans Hauptstadt Maskat nach Wien-Schwechat. An Bord des Fliegers waren 151 Personen, großteils Österreicher, aber auch Staatsbürger Italiens und Spaniens.

Am Abend des 4. März landete der Flug dann - mit einigen Stunden Verspätung - in Wien. Dort wartete bereits Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), die die Passagiere noch am Rollfeld empfing.

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FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz richtete jedenfalls eine parlamentarische Anfrage an die Außenministerin. Darin fragt er unter anderem nach den Kosten für den Charterflug.

EU übernimmt bis zu 75 % der Kosten

In der Beantwortung heißt es, dass sich die Kosten auf 190.000 US-Dollar beliefen. Allerdings: "Die tatsächlich für Österreich

anfallenden Kosten sind aktuell noch nicht bekannt, da die Abrechnung über das EU Katastrophenschutzverfahren bis dato aussteht. Durch die Aktivierung dieses Mechanismus der EU, der eine Kostenübernahme zwischen 50% und 75% ermöglicht, konnte das BMEIA die

Rückholung für die Reisenden unentgeltlich und unbürokratisch anbieten."

Beauftragt wurde übrigens das Luftfahrtunternehmen "Sky Vision". Die Austrian Airlines hatten zuvor abgesagt.