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Verstappen
© Getty

Abflug

Nürburgring-Drama: Verstappen-Schock auf Nordschleife

Von
16.05.26, 18:21
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Max Verstappen sorgt bei seinem ersten Antreten beim 24-Stunden-Klassiker am Nürburgring für einen Schock-Moment

Beim 24-Stunden-Klassiker am Nürburgring sind alle Augen auf Max Verstappen gerichtet. Der vierfache Formel-1-Weltmeister will im Winward-Mercedes mit Berger-Neffe Lucas Auer, Jules Gounon und Daniel Juncadella gleich bei der Premiere in der GT3-Klasse triumphieren.

Auf der legendären Nordschleife sind schon viele Motorsport-Größen gestartet. Der Kurs hat einige Tücken und verlangt den Fahrern alles ab. Auch der F1-Superstar ist auf dem 20,83 Kilometer langen Kurs nicht ohne Fehler unterwegs.

Schock-Moment

Der 28-jährige Niederländer sorgte zu Beginn für den Schockmoment in der Anfangsphase. Beim Ansteuern einer Kurve hob er auf dem unruhigen Gelände ab und rutschte ins Gras. Hauchdünn konnte er einen schlimmeren Crash verhindern und den Wagen im Rennen halten.

Mittlerweile führt das Verstappen-Team auch nach der ersten Boxenstopp-Bereinigung. Der Niederländer fährt in eigener Liga und baut den Vorsprung für seine Teamkollegen zunehmend aus.

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