Karriere-Ende: Lewis Hamilton (41) hat sich entschieden

Nach den brisanten Aussagen von Ralf Schumacher, der Lewis Hamilton und Fernando Alonso ein Karriereende in der Formel 1 mit Saisonende nahelegt, dürfte sich der britische Rekordweltmeister nun tatsächlich entschieden haben.

Siebenfach-Weltmeister Lewis Hamilton ist heuer besser in die Saison gestartet als im Vorjahr. In China schaffte es der 41-jährige Brite wieder aufs Podest, damit ist schon klar, dass das Horror-Jahr 2025 weiterhin das einzige sein wird, in dem der Ferrari-Star keinen Podestplatz einfahren konnte.

Obwohl es so scheint, als wäre Hamilton zurück im Spitzenfeld der Motorsportkönigsklasse, verstummen die Meinungen nicht, dass er sein großes Ziel vom achten WM-Titel und damit den alleinigen Rekord nicht mehr schaffen wird.

Nach vier Rennen ist klar, dass die Scuderia zwar mit McLaren mithalten kann, dafür ist Mercedes bislang noch unangetastet. Dennoch glaubt der Brite daran, dass er heuer wieder ein Rennen gewinnen kann.

Schumacher fordert Hamilton-Rücktritt

Zuletzt sorgte Ralf Schumacher mit seinen Aussagen für Aufsehen. "Hamilton hat alles erreicht, was er möglicherweise erreichen kann; er ist einer der erfolgreichsten Fahrer in der Formel 1. Er hat es verdient, und was er in diesem Jahr wieder geschafft hat, diese Art von Comeback, ist fantastisch. Aber ich glaube, alles hat ein Ende, außer Würstchen, die haben zwei", so der Sky-Experte.

Zusätzlich sorgt ein Bericht aus Italien für Wirbel. Demnach soll sich Hamilton laut einem Insider seine Zukunftsentscheidung bereits getroffen haben. Das Karriereende soll demnach beschlossene Sache sein und auch der Zeitpunkt, wann es der 105-fache Grand-Prix-Sieger bekannt gibt, dürfte bereits feststehen.

Dafür hat er sich einen ganz besonderen Moment ausgesucht, nämlich sein Heimrennen in Silverstone von 2. bis 5. Juli. Ausgerechnet an dem Ort, wo er mit neun Siegen unangefochten der beste Fahrer aller Zeiten ist. Auch die Nachfolge bei Ferrari soll bereits geklärt sein. Sein 21-jähriger Landsmann Oliver Bearman soll in die Fußstapfen von Hamilton treten. Als ehemaliger Fahrer der Ferrari-Akademie eine logische Wahl des Italo-Rennstalls.