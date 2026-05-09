US-Gigant will Verstappen ab 2027 verpflichten

Völlig überraschend bestätigt nun der erste Teamchef konkrete Verhandlungen mit Max Verstappen.

Obwohl Max Verstappen vergangene Woche beim GP von Miami mit Platz 5 sein bestes Saisonergebnis einfahren konnte, reißen die Rücktritts- und Wechselgerüchte um den 28-jährigen Niederländer nicht ab. Der vierfache Weltmeister ist mit der gravierenden Reglementänderung vor der Saison unglücklich und fühlt sich in den aktuellen Boliden nicht wohl.

Deshalb tauchten immer wieder Gerüchte auf, dass er Red Bull oder gar die Formel 1 mit Saisonende verlassen könnte. Zusätzlich feiert er nächste Woche sein Debüt bei den 24 Stunden vom Nürburgring in der GT3-Serie im Mercedes.

Für den Niederländer der logische Schritt in Richtung seines nächsten großen Zieles, einem Start und Sieg bei den legendären 24 Stunden von Le Mans. Doch diese Ausflüge in die andere Rennserie sind mit Red Bull abgesprochen, auch um den Superstar in der schwierigen Phase bei Laune zu halten.

Ungewisse Zukunft

Doch wie es nach der Saison weitergeht, ist unklar. Die FIA hat bereits das Motorenreglement für die kommende Saison geändert und hofft damit, das Aushängeschild von einem Verbleib überzeugen zu können. Doch ein klares Bekenntnis fehlte bislang.

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Noch dazu verlässt mit Gianpierro Lambiase der nächste langjährige Wegbegleiter des Niederländers mit Saisonende das Team. Der Italiener war Verstappens Renn-Ingenieur, seit er bei Red Bull in das Cockpit stieg. Lambiase zieht es zu McLaren, wo er möglicherweise auch die Rolle des Teamchefs übernehmen könnte. Ein Grund, warum sich viele Experten sicher sind, dass "Super Max" ebenfalls den Rennstall wechselt und das Traum-Duo schon bald wieder vereint sein könnte.

Gespräche bestätigt

Doch nun überrascht ein anderer Team-Verantwortlicher mit der Bestätigung von konkreten Gesprächen mit Verstappen. Gegenüber GPBlog stellt Mark Rushbrook, Global Director von Ford Racing, klar: "Max ist ein unglaublicher Fahrer. Wir lieben die Zusammenarbeit in der Formel 1 und wir gaben ihm zuletzt auch die Möglichkeit, einen Mustang GTD in Grand Sambuc zu fahren. Wir hatten bereits einige Projekte mit ihm."

Ford will ab der kommenden Saison wieder in Le Mans an den Start gehen und will mit Verstappen einen absoluten Superstar dort an den Start bringen. Laut Rushbrook sei der Niederländer der logische Kandidat für einen Platz im Cockpit. Rushbrook ist überzeugt, dass es eine "großartige Kombination" sein würde.

Ob der Deal bereits nächstes Jahr klappt, hängt derzeit nur an dem Termin für das Rennen in Le Mans und dem Rennkalender der Formel 1. Sollte es hier keine Überschneidungen geben, würde man den Deal fixieren und Verstappen könnte beim Ford-Comeback in Le Mans bereits als Fahrer des US-Rennstalls an den Start gehen.