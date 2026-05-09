Knalleffekt: Lionel Messi spricht über Rücktritt

In einem neuen Interview spricht der Argentinier über seinen Siegeswillen und schätzt die Chancen für die kommende WM ein.

Fußball-Superstar Lionel Messi denkt mit fast 39 Jahren noch lange nicht an den Ruhestand.

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Lionel Messi hat weiterhin großen Hunger auf Erfolge. Der achtfache Ballon-d’Or-Gewinner, der im Juni 39 Jahre alt wird, stellte in einem YouTube-Interview mit Pollo Alvarez klar, dass ein Karriereende für ihn derzeit kein Thema ist. Er werde so lange weiterspielen, bis es körperlich nicht mehr geht. Sein Ehrgeiz sei dabei ungebrochen: Messi verriet schmunzelnd, dass er nicht einmal seinen Sohn bei Videospielen gewinnen lasse, da er einfach alles gewinnen wolle.

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Favoritencheck für die Weltmeisterschaft

Beim Blick auf die kommende XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada sieht der Kapitän des Titelverteidigers andere Nationen in der Favoritenrolle. Besonders Frankreich schätzt Messi aufgrund der Fülle an hochkarätigen Spielern derzeit wieder sehr stark ein. Auch Spanien und Brasilien gehören für ihn zum engsten Kreis der Anwärter auf den Pokal, während er Deutschland, England und Portugal eher im erweiterten Favoritenkreis einordnet.

Argentiniens Weg zur Titelverteidigung

Obwohl Argentinien als amtierender Weltmeister antritt, mahnt Messi zur Demut. Er räumte ein, dass andere Teams momentan in einer besseren Form anreisen könnten. Zudem hätten viele seiner Teamkollegen aktuell mit Verletzungen oder fehlender Spielpraxis zu kämpfen. Dennoch zeigte er sich für das Turnier im Sommer hoffnungsvoll: Sobald die Mannschaft zusammenkommt, werde sie wie gewohnt hart kämpfen und nach dem Sieg streben.

Vertrag in Miami bis 2028

Auch auf Vereinsebene bleibt der Argentinier, der zuletzt als wertvollster Spieler der Major League Soccer ausgezeichnet wurde, langfristig aktiv. Bei seinem aktuellen Klub Inter Miami steht er noch bis 2028 unter Vertrag. Für die Fans bedeutet das, dass der „Zauberfloh“ dem Weltfußball noch einige Jahre erhalten bleibt – ganz im Sinne seines Mottos, Fußball zu spielen, solange er nur irgendwie kann.