Trainer-Legende steht vor Rückkehr zu Real Madrid

Real Madrid steckt in der Krise und hofft auf Retter José Mourinho. Der Portugiese ist bereit für eine Rückkehr nach Madrid, stellt Vereinsboss Florentino Perez jedoch zehn knallharte Bedingungen.

Die sportliche Lage bei den Königlichen ist angespannt: Nachdem man sich bereits nach wenigen Monaten von Xabi Alonso trennte, blieb auch Nachfolger Álvaro Arbeloa blass. Real wird die Saison ohne großen Titel beenden, während Erzrivale Barcelona bereits am Sonntag im El Clasico im Camp Nou die Meisterschaft fixieren kann. In der Kabine herrscht Unruhe, Trainer Arbeloa wurde von Spielern bereits spöttisch „Kegel“ genannt. Nun soll Mourinho das Ruder übernehmen.

Volle Kontrolle in der Kabine

Mourinho, der aktuell noch bei Benfica unter Vertrag steht, fordert für sein zweites Engagement im Bernabéu absolute Macht. In einer Videokonferenz mit Präsident Florentino Perez und Berater Jorge Mendes stellte er klar, dass er eine Vertragslaufzeit von mindestens zwei Jahren und die volle Kontrolle über die Mannschaft verlangt. Einmischungen bei der Aufstellung werde er nicht dulden, da er in dieser Hinsicht absolut kompromisslos bleibe.

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Radikaler Umbau im Betreuerstab

Ein brisanter Punkt seiner Liste betrifft das Personal hinter den Kulissen. Zwar darf Álvaro Arbeloa im Verein bleiben, doch Fitnesstrainer Antonio Pintus müsste den Klub verlassen. Aufgrund der hohen Verletzungsrate bei Real fordert Mourinho zudem einen direkten Zugriff auf die medizinische Abteilung. Auch seine Rolle in der Öffentlichkeit soll sich ändern: Er möchte nur noch als Manager mit der Presse sprechen und verlangt einen separaten Hauptsprecher für den Verein.

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Streichung der großen Tournee

Die Kommunikation im Verein will der 63-Jährige ebenfalls verschlanken. Mourinho möchte ausschließlich mit Präsident Perez direkt zusammenarbeiten, um Frustrationen aus seiner ersten Amtszeit zu vermeiden. Auch sportlich setzt er neue Prioritäten: Statt einer großen Saisonvorbereitungstournee fordert er nur wenige Freundschaftsspiele, um die Profis physisch und mental zu schonen.

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Gnadenlose Liste an Abgängen

Für sieben aktuelle Real-Profis wäre die Rückkehr des Portugiesen wohl das Ende ihrer Zeit in Madrid, da sie in Mourinhos Plänen keine Rolle spielen. Der Trainer macht zudem deutlich, dass seine Forderungen nur als Gesamtpaket akzeptiert werden. Sollte Perez auch nur einem einzigen Punkt nicht zustimmen, gilt der Deal als geplatzt. Für eine Ablöse von 2,6 Millionen Pfund könnte Mourinho Benfica verlassen, sofern die Klausel innerhalb von zehn Tagen nach Saisonbeginn gezogen wird.