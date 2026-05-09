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Clasico-Chaos!

Meister-Party im Camp Nou? Barca reicht ein Punkt gegen Real

09.05.26, 04:40
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In Madrid brennt der Baum! Während der FC Barcelona am Sonntag im Clasico die Titel-Party plant, zerfleischt sich Real Madrid intern selbst. Kabinen-Prügeleien und Spital-Besuche überschatten den Kracher.

Der FC Barcelona empfängt am Sonntag (21:00 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) im heimischen Camp Nou den Erzrivalen Real Madrid. Die Ausgangslage für die Elf von Hansi Flick ist glänzend: Elf Punkte Vorsprung bei noch vier ausstehenden Runden bedeuten, dass den Katalanen bereits ein Unentschieden zur erfolgreichen Titelverteidigung und der insgesamt 29. Meisterschaft reicht. Kapitän Raphinha kehrt nach seiner Muskelverletzung rechtzeitig zurück, während Jungstar Lamine Yamal verletzt passen muss. Wenn wir die Liga gegen Real gewinnen können, umso besser, tönte Raphinha bereits siegessicher.

Kabinen-Krieg bei den Königlichen

Bei Real Madrid herrscht dagegen pures Chaos. Federico Valverde fällt für das Giganten-Duell aus, nachdem er nach einem heftigen Streit mit Teamkollege Aurélien Tchouaméni mit einer Platzwunde an der Stirn ins Krankenhaus musste. Real bestätigte gegenüber The Athletic bereits interne Disziplinarverfahren gegen beide Akteure. Es ist der negative Höhepunkt einer internen Zerfleischung, bei der auch Antonio Rüdiger seinem Mitspieler Álvaro Carreras eine Ohrfeige verpasst haben soll.

Barca mit historischer Siegesserie

Sportlich könnten die Welten kaum weiter auseinanderliegen. Während Barca die letzten zehn Ligaspiele allesamt gewinnen konnte, droht Real die zweite titellose Saison in Folge. Nach dem Aus in der Champions League, dem Cup und dem Supercup ist der Clasico die letzte Chance auf Schadensbegrenzung. Doch das Verhältnis zwischen Trainer Álvaro Arbeloa und der Mannschaft gilt als zerrüttet – keine guten Vorzeichen für den Hexenkessel in Barcelona.

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