Linz-Didi im Rausch! Frenkie Schinkels erklärt das LASK-Märchen

Frenkie Schinkels analysiert in seiner exklusiven Kolumne die spektakuläre Verwandlung des LASK. Unter Didi Kühbauer sind die Linzer vom Krisenklub zum Double-Anwärter mutiert und begeistern die Fans.

Wo es vor kurzer Zeit noch so richtig zu Stinken begonnen hat, steigt plötzlich frischer Duft auf. Einer der dafür verantwortlich ist: Siegmund Gruber. Der Big Boss, der noch vor kurzem stark in der Kritik stand, hat mit einem Schachzug Erfolgscoach Didi Kühbauer zurückzuholen das Märchen überhaupt erst möglich gemacht. Gruber rettet , den LASK und versetzt fast ein ganzes Land, aber auf jeden Fall ganz Linz in Fußball-Ekstase.

Kühbauer wird zum Linz-Didi

Kühbauer hat die träge Truppe ins Laufen gebracht und wird den LASK sogar zur Double-Sensation führen. Damit wird Don Didi endgültig zur Trainerlegende und zum Linz-Didi. Hartberg wird helfen, die Steirer werden für Trainer Manfred Schmid ein Feuerwerk zünden. Das neunte Remis im 14. Spiel reicht zum Remiskönig.

Wiener Derby am Sonntag

Nebenbei haben wir auch noch ein Derby: Nicht Wr. Viktoria gegen FAC, sondern Austria gegen Rapid. Hier geht‘s immerhin ums internationale Geschäft. (Sonntag, 17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker)