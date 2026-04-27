Nach der kreativen Übergabe an Amazon MGM Studios nimmt das nächste Kapitel von James Bond endlich Form an. Doch Fans brauchen Geduld: Der neue Film wird erst 2028 erscheinen – dafür ist ein echtes Dreamteam für die Umsetzung verantwortlich.

Die Marschrichtung für den nächsten 007-Blockbuster steht fest. Nachdem Amazon das Bond-Stammstudio aufgekauft hat, wurde die kreative Leitung nun neu geordnet. Laut Insiderberichten hat sich die Einstellung der Produktion grundlegend geändert. Statt einer schnellen Fortsetzung liege der Fokus nun darauf, „das Ganze richtig hinzubekommen“.

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Ein Dreamteam hinter der Kamera

Für die Regie des neuen Projekts konnte „Dune“-Macher Denis Villeneuve gewonnen werden. Das Drehbuch wird von Steven Knight verfasst, der vor allem für die Erfolgsserie „Peaky Blinders“ bekannt ist. Villeneuve plant jedoch zunächst eine Pause nach seinem dritten „Dune“-Teil:

Erste Ideen für das Skript existieren bereits.

Die Ausarbeitung der Entwürfe wird den gesamten Sommer in Anspruch nehmen.

Die Vorproduktion soll im Idealfall bis Januar 2027 stehen.

Zeitplan für das Bond-Comeback

Ein Insider erklärte gegenüber der „Sun“, dass ein Kinostart vor 2028 unrealistisch sei. Die Dreharbeiten sind für den Sommer 2027 geplant. Da der Schnitt eines solchen Mammutprojekts üblicherweise neun Monate bis zu einem Jahr dauert, müssen sich die Zuschauer noch mindestens zwei Jahre gedulden.

Wer wird der neue 007?

Während die Macher hinter der Kamera feststehen, brodelt die Gerüchteküche vor der Kamera gewaltig. Ein Name rückt bei den Buchmachern derzeit massiv in den Fokus: Harris Dickinson. Der 28-Jährige gilt als einer der Top-Favoriten auf die Nachfolge von Daniel Craig.

Die aktuellen Quoten bei Ladbrokes:

Callum Turner: 4:5 (Spitzenreiter)

Harris Dickinson: 8:5 (starker Aufsteiger)

Alle anderen Kandidaten: 5:1 oder höher

Ikonische Rollen

Alex Apati von Ladbrokes betont, dass Dickinson arbeitsreiche Jahre bevorstehen könnten. Der Schauspieler wird 2028 zudem als John Lennon in einem großen Beatles-Filmprojekt zu sehen sein. Sollte er den Zuschlag als James Bond erhalten, würde er zwischen zwei der ikonischsten britischen Rollen der Geschichte hin- und herwechseln.