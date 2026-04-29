Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 91.10 aktien up +3.64% Andritz AG 73.00 aktien up +7.04% BAWAG Group AG 146.50 aktien down -0.61% CA Immobilien Anlagen AG 26.700 aktien down -0.56% DO & CO Aktiengesellschaft 169.00 aktien equal +0% EVN AG 28.250 aktien down -1.74% Erste Group Bank AG 100.40 aktien down -0.5% Lenzing AG 22.900 aktien up +0.44% OMV AG 60.00 aktien up +0.84% Oesterreichische Post AG 31.650 aktien down -4.52% PORR AG 38.800 aktien up +0.91% Palfinger AG 35.650 aktien down -2.99% Raiffeisen Bank Internat. AG 45.660 aktien up +1.42% SBO AG 37.000 aktien up +0.27% STRABAG SE 88.20 aktien up +2.56% UNIQA Insurance Group AG 16.280 aktien up +0.49% VERBUND AG Kat. A 62.95 aktien up +1.12% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.20 aktien down -1.08% Wienerberger AG 24.460 aktien down -0.49% voestalpine AG 43.280 aktien up +5.1%
  1. oe24.at
  2. Business
Google Alphabet
© Getty

63 Prozent gestiegen

Kräftiges Cloud-Wachstum gibt Google-Mutter Rückenwind

29.04.26, 23:00
Teilen

Ein überraschend kräftiges Wachstum der wichtigen Cloud-Sparte hat Alphabet zu einem Quartalsergebnis über Markterwartungen verholfen.  

"Das Jahr 2026 hat hervorragend begonnen", sagte Sundar Pichai, der Chef des Internetkonzerns, am Mittwoch. "Unsere Investitionen in KI beflügeln jeden Bereich unseres Unternehmens."

Die Cloud-Erlöse stiegen den Angaben zufolge um 63 Prozent auf rund 20 Milliarden Dollar. Der Konzernumsatz legte währungsbereinigt um 19 Prozent auf 109,90 Milliarden Dollar zu und der Gewinn verdoppelte sich nahezu auf 5,11 Dollar je Aktie. Anteilsscheine der Google-Mutter Alphabet verteuerten sich daraufhin im nachbörslichen Handel an der Wall Street um vier Prozent.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen