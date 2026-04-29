Kräftiges Cloud-Wachstum gibt Google-Mutter Rückenwind

Ein überraschend kräftiges Wachstum der wichtigen Cloud-Sparte hat Alphabet zu einem Quartalsergebnis über Markterwartungen verholfen.

"Das Jahr 2026 hat hervorragend begonnen", sagte Sundar Pichai, der Chef des Internetkonzerns, am Mittwoch. "Unsere Investitionen in KI beflügeln jeden Bereich unseres Unternehmens."

Die Cloud-Erlöse stiegen den Angaben zufolge um 63 Prozent auf rund 20 Milliarden Dollar. Der Konzernumsatz legte währungsbereinigt um 19 Prozent auf 109,90 Milliarden Dollar zu und der Gewinn verdoppelte sich nahezu auf 5,11 Dollar je Aktie. Anteilsscheine der Google-Mutter Alphabet verteuerten sich daraufhin im nachbörslichen Handel an der Wall Street um vier Prozent.