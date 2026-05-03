Untersuchung läuft: Max Verstappen droht Ärger

Insgesamt gibt es nach dem Rennen in Miami fünf Untersuchungen.

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat in einem trockenen Grand Prix von Miami den dritten Sieg hintereinander in der Formel 1 gefeiert. Im wegen befürchteter Unwetter um drei Stunden vorverlegten Rennen gewann der 19-jährige Italiener am Sonntag in Florida knapp vor Weltmeister und Sprint-Sieger Lando Norris im McLaren. Oscar Piastri komplettierte das Podium (McLaren) mit Respektabstand als Dritter, Max Verstappen (Red Bull) wurde hinter George Russell (Mercedes) Fünfter.

Nach dem vierten Saisonrennen, dem ersten nach einer fünfwöchigen Zwangspause wegen des Iran-Kriegs und der Absage der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien, führt Antonelli die WM-Wertung nun 20 Punkte vor Russell an.

Fünf Untersuchungen

Das Ergebnis könnte aber nur ordentlich durchgedreht werden. Die Rennkommissare untersuchen insgesamt fünf Szenen. Max Verstappen soll nach seinem Boxenstopp die Linie am Boxenausgang überfahren. Zudem steht Charles Leclerc im Fokus, weil er die Strecke verlassen hat.

Darüber hinaus läuft eine weitere Untersuchung gegen Leclerc, da sein Wagen nach dem Dreher möglicherweise in einem unsicheren Zustand war. Zusätzlich nehmen die Rennkommissare auch die Kollisionen zwischen Verstappen und George Russell sowie zwischen Leclerc und Russell genauer unter die Lupe.