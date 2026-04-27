Unfallwrack entdeckt: Segelflieger-Pilot stirbt nach Absturz

In Tirol ist in Gries am Brenner ein Segelflieger-Pilot ums Leben gekommen.

Nur einen Tag nachdem ein Schweizer Unternehmer (66), der im Osttiroler Lienz gestartet war, auf einem alpinen Streckenflug mit einem Segelflieger abgestürzt war, kam es zu einem weiteren Flug-Drama im Tiroler Gries am Brenner. Dort soll am Sonntag ein weiterer Segelflieger-Pilot ums Leben gekommen sein.

Der Pilot und einzige Insasse des Fluggeräts konnte nur noch tot geborgen werden, berichtete die Polizei. Über die Identität des Verunglückten herrschte noch Unklarheit, eine Obduktion wurde angeordnet. Von wo aus der Segelflieger gestartet war, war unbekannt. Die Polizei wurde jedenfalls von den italienischen Behörden über den vermissten Flieger informiert.

Die Meldung über den vermissten Segelflieger erreichte die österreichischen Behörden in der Nacht auf Montag. Es hieß, dass das Flugzeug im Bereich Obernberg am Brenner - also unweit der österreichisch-italienischen Grenze - sein könnte. Daraufhin rückten Polizei, Bergrettung, ein Polizei- sowie ein Rettungshubschrauber zu einer Suchaktion aus. Gegen 8.45 Uhr wurde das Wrack schließlich in Vinaders im alpinen Gelände aufgefunden.

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