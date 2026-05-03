Verstappen vor Rücktritt? Der Champion wackelt nach Red-Bull-Krise!

Schockwellen in der Formel 1! Nach einem katastrophalen Saisonstart und scharfer Kritik am neuen Reglement stellt Max Verstappen seine Zukunft bei Red Bull Racing offen in Frage. Sogar ein vorzeitiges Karriereende scheint nicht mehr ausgeschlossen.

Max Verstappen steht vor dem GP in Miami (Sonntag, 21:00 Uhr/live ServusTV, Sky & Sport24-Liveticker) am Scheideweg. Der viermalige Weltmeister ist stinksauer auf das neue Reglement für 2026, das er als anti-rennsportlich und wie Formel E auf Steroiden bezeichnet. Besonders das Batteriemanagement und das sogenannte Super-Clipping auf den Geraden nerven den Champion gewaltig. Während die Konkurrenz von Mercedes mit George Russell und Kimi Antonelli jubelt, versinkt das österreichische Team Red Bull mit nur 16 Punkten auf Rang sechs der Konstrukteurswertung im Mittelfeld.

Probleme am RB22 und Lambiase-Abgang

Der neue Bolide leidet unter massiven Balanceproblemen und fehlendem Grip, was Verstappen beim letzten Rennen in Japan nur auf Rang acht spülte. Als wäre die sportliche Krise nicht genug, wurde nun bekannt, dass sein langjähriger Vertrauter und Renningenieur Gianpiero Lambiase spätestens 2028 zu McLaren wechselt. Obwohl Verstappen betont, dass dies seine Lebensentscheidung nicht direkt beeinflusse, ist der Verlust eine enorme Schwächung für das ohnehin kriselnde Team aus Milton Keynes.

Flucht in den Langstreckensport?

Hinter den Kulissen wird bereits gemunkelt, dass sich der 28-Jährige verstärkt dem GT3-Sport zuwendet. Tatsächlich wird Verstappen am 16. und 17. Mai beim legendären 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring an den Start gehen. Auf die Frage nach seinem Verbleib über 2028 hinaus reagiert er ausweichend und betont, dass er sich für diese weitreichenden Entscheidungen Zeit nehmen werde. Die Formel 1 muss zittern, ihren größten Star vorzeitig zu verlieren.

Fokus auf Miami nach Zwangspause

Nachdem die Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain aufgrund des Konflikts im Nahen Osten abgesagt werden mussten, ist Miami das erste Rennen seit fünf Wochen. Für Red Bull ist es die Stunde der Wahrheit: Schafft das Team den Turnaround oder verliert es Verstappen endgültig? Der Niederländer macht klar, dass er sich nicht verbiegen lässt – weder für neue Regeln noch für einen Posten, der ihm keinen Spaß mehr bereitet.