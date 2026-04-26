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Heute großes Opening im Florian Berndl Bad Korneuburg
© Florian Berndl Bad

Badespaß

Heute großes Opening im Florian Berndl Bad Korneuburg

26.04.26, 11:36
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Das Florian Berndl Bad in Korneuburg startet heute offiziell in die Freibadsaison.  

Besucher können sich auf das Outdoor-Sportbecken, das Familienbecken mit Rutschen, das Babybecken und die große Liegewiese freuen. Die Öffnungszeiten sind werktags von 6:30 bis 20:00 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 8.00 bis 20.00 Uhr.

Das Hallenbad öffnet um 08.00 Uhr, Badeschluss ist 21.30 Uhr. 22:00. Die Sauna lässt sich von 10.00 bis 21.30 besuchen. Und das Restaurant "Die Sandburg“ verwöhnt mit Köstlichkeiten von 10.00 bis 22.00 Uhr. Außerdem kann man es sich bei der Martin Spiroch Massage gut gehen lassen - täglich nach Terminvereinbarung.

Tolle Neuigkeiten

Neu ist das Kassa- und Zutrittssystem, das einen einfacheren und künftig auch bargeldlosen Aufenthalt ermöglicht. Auch die Liegewiese präsentiert sich nach der Neuanlage bereits wieder in frischem Grün und kann zur Eröffnung vollständig genutzt werden. Zusätzlich wird in Kooperation mit „Natur im Garten“ ein moderner Rasenmähroboter getestet. 

Auf ins Florian Berndl Bad also! Den Badefreuden steht dann nichts mehr im Wege.

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