Speed trifft Slalom: Shiffrin überrascht F1-Youngster mit Gold-Medaille

Vom Schnee direkt in die Hitze von Florida! Das Ski-Traumpaar Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde zeigt sich beim Formel-1-Wochenende in Miami schwer verliebt und sorgt für einen ganz besonderen Gold-Moment.

Mikaela Shiffrin und ihr Verlobter Aleksander Aamodt Kilde genießen den Sonntag beim Miami-Grand-Prix. Eingeladen von Shiffrins Sponsor Barilla, tauchte das Power-Paar des Skizirkus bereits am Donnerstag im Paddock auf. Während die US-Amerikanerin erst am Mittwoch noch in Mammoth Mountain auf Skiern stand, kam Kilde direkt aus der norwegischen Heimat Kvitfjell angeflogen.

Gold für Kimi Antonelli

Im Mercedes-Lager kam es zu einer besonders witzigen Szene: Die 31-jährige Shiffrin hatte ihr frisches Slalom-Gold von den Olympischen Spielen 2026 im Gepäck. Kurzerhand hängte sie dem jungen F1-Piloten Kimi Antonelli die Medaille um den Hals, der sichtlich Spaß an der spontanen Ehrung im Fahrerlager hatte. Auch ein Treffen mit Aston-Martin-Legende Fernando Alonso stand für die Ski-Stars auf dem Programm.

Baby-Glück im Anmarsch?

Trotz der strahlenden Gesichter bleibt wenig Zeit für echte Entspannung. Shiffrin, die zuletzt offen über eine baldige Familiengründung sprach, muss direkt weiter zum Training nach Copper Mountain in Colorado. Auch für Kilde geht der Fokus sofort wieder auf die Vorbereitung für den kommenden Winter 2026/27. Die gemeinsame Zeit in der Sonne Floridas war somit nur ein kurzer, aber intensiver Zwischenstopp in ihrem vollgepackten Profi-Alltag.